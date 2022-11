Dossier Nintendo Switch (Switch)

[Dossier] Sélection Noël 2022 : le Top 5 des jeux Nintendo Aujourd’hui c’est le Black Friday ! C’est le coup d’envoi des fêtes de fin d’année ! Mais mince ! Qu’est-ce qu’on va bien pouvoir mettre sous le sapin ? Dossier

L’équipe de PN vous a préparé plusieurs dossiers pour cette fin d’année afin de vous aider (on l’espère) à choisir vos cadeaux. Quoi de plus logique que de commencer ce marathon par notre sélection des meilleurs jeux en exclusivité sur Nintendo Switch ! On précise que l’ordre de présentation des jeux ci-dessous se fait par chronologie de l’année 2022, du plus ancien au plus récent.

Alors vous allez offrir lequel ? Dites-le nous en commentaire ou alors sur Discord ! Ceux de l'équipe qui ne l'ont pas encore fait, vont sans doute craquer pour Kirby et le Monde oublié.

On vous dit à bientôt pour la prochaine sélection de PN !