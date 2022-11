Focus sur les jeux de l’Indie World qui débarquent avant la fin de l’année

Goodbye World

Wobbledogs

Inscryption

- Obtenir un deck de cartes composées de créatures des bois, en les collectionnant, en les opérant… ou en vous automutilant

- Révéler les secrets tapis dans l’ombre poisseuse de la cabane de Leshy

- Vous embarquer dans une odyssée radicalement étrange et inattendue

Aka

Sports Story

- Embarquez pour une aventure golfique qui vous transportera dans des lieux plus ou moins ordinaires

- Suivez un cursus dans une académie de tennis renommée

- Faites-vous des amis et des ennemis au cours de votre quête à l’excellence athlétique

- Explorez des donjons, faites de l’infiltration, participez à des mini-jeux, déterrer des trésors et rencontrez la reine

- Devenez la fierté de votre coach en participant au Decasporthaton

La scène du jeu indépendant n’a jamais été aussi généreuse et il n’est pas rare de tomber sur des pépites débordantes de créativité. Derrière cela se cache toujours une plus ou moins petite équipe de passionnés qui travaillent dur pour nous fournir une expérience unique. Dans Goodbye World, vous rejoignez l’envers du décor et suivez les aventures de Kanii et Kumade qui créent des jeux indépendants ensemble.Respectivement programmeuse et game artist, elles se rencontrent au lycée et leur passion commune les amène à réaliser leur rêve en montant leur propre studio. Mais la tâche ne s’avère pas facile. Elles se heurtent à la dure réalité d’un marché compétitif et exigeant : elles n’arrivent pas à vendre leurs jeux et elles sont forcées d’enchaîner les petits boulots pour réussir à joindre les deux bouts.Vous accompagnez les protagonistes dans la poursuite de leur rêve dans un jeu en pixel art plein de nostalgie en vue du dessus, au travers de 13 chapitres. Une aventure narrative qui repose essentiellement sur des mécaniques de puzzle platformer.Le jeu est développé par YO FUJII et édité par Isolation Studio. Le trailer laisse déjà entrevoir une ambiance rétro comme on aime. Si ce jeu vous intrigue autant que nous, faites-vous ce cadeau à partir du 17 novembre. Le prix n'est pas encore connu. Pas de texte en français.Wobbledogs est une simulation en 3D où vous élevez votre propre meute de chiens, développée par Animal Uprising et éditée par Secret Mode. Mais attention, vos petits compagnons évoluent rapidement et mutent en se comportant de manière surprenante. Loin des chiens auxquels on est habitué, ces êtres mignons adoptent une esthétique acidulée et complètement inattendue. Leur corps allongé rappelle celui du dessin animé Michat-Michien (pour les plus anciens).Une expérience bac à sable où tous les procédés d’évolution sont contrôlés par un système génétique simulé. Leur nourriture, leurs interactions les uns avec les autres ou avec vous et même leur environnement influent sur leur comportement. Le caractère aléatoire de ces éléments offre une unicité à chaque chien.Observez-les expérimenter le monde à leur propre manière, accompagnez-les dans leur progression et admirez les changements qu’ils subissent en vieillissant. Ils entrent dans un état de chrysalide et mutent physiquement. La simulation est poussée jusqu’aux entrailles de ces toutous et vous pouvez observer l’impact des aliments que vous choisissez pour les nourrir sur leur évolution génétique.Offrez leur un habitat agréable où ils pourront s’épanouir au mieux. Pour cela, ne lésinez pas sur les objets et décorations que vous débloquez au fur et à mesure de la progression. Agrémentez les lieux d’éléments relaxants ou aménagez un labyrinthe pour les distraire.L’expérience globale vous permet de devenir l’éleveur que vous avez toujours voulu être au travers d’un système libre qui n’impose aucun objectif : vous seul décidez de la manière dont vous souhaitez vivre cette aventure. Rendez-vous également le 17 novembre sur l’eShop pour vous lancer dans votre propre élevage pour 19,99€.Changement d’ambiance radical avec Inscryption, un jeu de Daniel Mullins Games, également à l’origine de Pony Island et The Hex. Ayant toujours le chic pour dénicher les jeux indépendants les plus prometteurs, Devolver Digital édite le jeu, déjà sorti sur PC depuis octobre 2021.Les mondes colorés et déjantés de Wobbledogs laissent place à une ambiance teintée d’un noir d’encre. Ce jeu de deck building mélange des mécaniques de rogue-like avec des énigmes d'escape-room et d’horreur psychologique. Rappelant les mécaniques de Ring of Pain ou Slay the Spire, chaque run promet d’être unique.Notez surtout que dans Inscryption vous pourrez :Un cadeau idéal pour les férus de jeux de cartes, disponible à partir du 1er décembre, de quoi faire marcher ses méninges pour cette fin d’année.Si vous êtes plutôt attirés par une aventure relaxante que vous suivez à votre rythme, embarquez dans l’histoire du petit panda roux tout doux, Aka. Vous êtes invités par un vieil ami à mener une vie paisible sur son île après la fin de la guerre. Aidez la nature à reprendre ses droits dans ces environnements qui gardent encore les stigmates des batailles du passé.Embarquez dans cette douce aventure en vue isométrique aux lignes chibi et parcourez les différentes îles inspirées de l’Europe, du Canada, de l’Asie de l’Est ou encore L'Asie et l’Amérique du Sud. Jardinez avec un système inspiré de la permaculture qui respecte les cycles naturels d’un écosystème, où les animaux sauvages et la disposition de vos plantations ont leur rôle à jouer.Construisez des outils et abris, craftez des accessoires ou vêtements en tout genre pour décorer les îles ou remplir des quêtes. Relaxez-vous dans ce monde ouvert qui vous permet d’évoluer à votre rythme et d’accomplir les quêtes et tâches dans l’ordre qui vous convient. Profitez des environs pour prendre un bain dans les sources chaudes avec des singes, admirez les nuages en écoutant le bruit des vagues et autres activités détentes pour augmenter le bonheur du panda.Le jeu est développé par le studio français Cosmo Gatto et édité par Neowiz qui se cache notamment derrière Skul : The Hero Slayer ou encore le très attendu Lies of P. Il rejoint le catalogue eShop le 15 décembre, de quoi bien se détendre avant la frénésie des fêtes de fin d’année !On retrouve un peu de légèreté avec ce RPG en pixel art qui s’inscrit dans le même univers que son prédécesseur, Golf Story. En effet, le studio Sidebar Games, habitué au genre, développe et édite le jeu qui cette fois ne se concentre plus uniquement sur le golf, mais sur plusieurs sports.Ici, le sport n’est finalement que le fil rouge qui mène votre personnage à évoluer dans l’aventure. Volleyball, football, tennis, golf ou encore baseball, vous progressez en étudiant dans les académies les plus reconnues. Votre quête de challenge vous mène à espionner, découvrir des donjons, rechercher la sagesse et surtout à poursuivre d’autres passions. De nombreux mini-jeux vous attendent également et la note humoristique se fait déjà sentir dans le trailer. Renvoyer une balle de tennis avec un club de golf ? Quoi de plus normal !En résumé les caractéristiques du jeu :Si l’idée d’embarquer dans un bon RPG qui promet vous séduit, il faut attendre courant décembre, avec à ce jour aucune date précise communiquée.