Rétro-test de Skul : The hero slayer, petit mais costaud !

Il faut sauver le soldat Ryan, euh…le Seigneur Démon !

Un squelette ça ne meurt pas!

Comme son nom l’indique, dans Skul : The hero slayer, vous allez massacrer des héros. Enfin, au début c’est surtout vous qui allez subir. On va vous rappeler régulièrement que le jeu est difficile. Donc comme nous le disons, vous êtes du côté des monstres dans l’armée démoniaque, le but étant de secourir votre monarque, le Seigneur Démon, capturé suite à une précédente bataille. Votre camp, démuni et affaibli, n’a pas d’autre choix que d'envoyer le plus petit et inoffensif soldat de l’armée à sa rescousse. Vous incarnez un petit squelette qui porte le nom de Skul. Les gentils, ou les méchants, cela dépend du point de vue sont les humains.L’aventure est divisée en cinq niveaux qui eux même sont redécoupés en plusieurs paliers. La progression reste néanmoins très linéaire. Même si, à chaque portion, vous avez le choix entre une à deux salles, le schéma reste toujours le même. Par exemple, il faut traverser quatre pièces pour arriver au marchand qui est le premier palier du niveau, puis quatre autres pour atteindre le boss intermédiaire et ainsi de suite jusqu’au boss de fin de niveau.A vous de choisir de quelles façons il faut y arriver. Dans chaque salle que vous traversez le principe est simple. Il faut liquider tout le monde. Une fois tout le monde éliminé, une récompense apparaît en fonction du type de salle choisie. Cela peut être de l’or, un équipement ou un crâne. On détail cela plus bas dans l’article.Il y a quelques exceptions avec des mécaniques légères de tower defense, d'infiltration ou encore de résolution de puzzle mais ces dernières sont extrêmement rares. D’ailleurs tomber dessus est très déstabilisant car 99% du temps de jeu reste de la baston pure. Il y a là un manque d’équilibre évident et c’est dommage.Roguelite oblige, le principe est de mourir puis de recommencer son run. Toujours plus fort à chaque fois, Skul revient au point de départ avec des gems qui lui permettent d’acheter des améliorations selon trois branches, plus de dégâts, plus de magie ou des temps de récupération plus courts. Tout est possible, surtout que l’aventure n’est pas avare en gems. Tous les ennemis en donnent mais c’est surtout les boss qui sont très généreux, encore faut-il arriver à les défaire. Oui, vous allez prendre cher !Pour vous aider dans votre quête, il y a le gameplay ! L’action est très nerveuse et à défilement horizontal. Il faut marteler la touche Y qui sert à cogner, enchaîner habilement les esquives avec le A, utiliser ses compétences quand il y en a deux, avec les gâchettes ZL et ZR. Puis, et surtout alterner de forme au bon moment avec la touche L.Oui le petit squelette a plus d’un tour dans son sac, il peut récupérer différents crânes et il y en a beaucoup, genre plein ! C’est assez précis ? Entre un crâne d’épéiste, celui d’un loup-garou ou encore, des extrêmements rares comme la tête du paladin noir, Skul peut obtenir différentes forme de combats et de compétences. Ce qui donne une grande richesse au système de jeu. A chaque run, la génération est totalement aléatoire et tous les maîtriser n’est pas chose aisée car il faut arriver à combiner un duo de capacité à chaque fois.En plus de cela à travers les salles et les marchands, il est possible d’obtenir des équipements qui octroient des bonus passifs propres à l’équipement mais aussi deux autres qui se combinent avec d’autres objets. Si vous pouvez trouver un arc qui augmente le taux de coup critique de Skul. A côté, il possède deux propriétés qui peuvent se cumuler avec les autres objets qui possèdent les mêmes propriétés. Vous pouvez vous en équiper de neuf, donc il faut choisir à chaque run quelles propriétés privilégier.Il y en a de toutes sortes, qui augmentent la vitesse d’attaque, qui font tomber un éclair toutes les X secondes, ou encore qui permettent d’empoisonner les ennemis à hauteur de X pourcentage. Le système est assez simple car plus vous détenez de fois la même propriété et plus son effet est amélioré. La foudre tombe une fois toutes les soixante secondes et poussée au max, elle tombera toutes les huit secondes par exemple.