[Dossier] Sélection Noël 2022 : le Top 5 pour les enfants!

Pokémon : Legend Arceus

17/20

Kirby et le monde oublié

19/20

Lego Star Wars : The Skywalker Saga

16/20

The Spirit and the Mouse

15/20

Lego Bricktales

16/20

Mentions spéciales

Oui, encore Pokémon : Legend Arceus dans ce classement mais on ne le fait pas exprès. En même temps, il faut dire la vérité, Nintendo sait faire des jeux pour tout le monde.Pour les enfants, si c'est leur première expérience, Pokémon est une excellente licence, notamment Legend Arceus. Ils peuvent se balader tranquillement et travailler leur notion de repère dans l'espace.En plus de les initier au côté très complétiste de nombreux jeux par la suite, Legend Arceus n'est pas violent pour un sous.Notre test ici Oh encore Kirby, décidément cet article n'est qu'un copier coller éhonté de celui de vendredi ! Pas totalement voyons ! C'est juste que les équipes de Nintendo sont décidément trop balèzes pour arriver à toucher tout le monde.Pourquoi Kirby et le monde oublié pour les enfants ? Déjà, il est trop craquant. On peut dire ce qu'on veut, c'est sans doute l'un des personnages que n'importe quel enfant trouvera mignon.Ajoutez lui des pouvoirs et une grande mission en sauvant les Waddle Dee qui sont aussi choux que lui et vous obtenez un titre plein d'aventures. Nul doute que les petites mains passeront des heures enjouées en sa compagnie. En plus, il est possible d’y jouer à deux. On vous l’avait dit que c’est sans doute le meilleur jeu Nintendo de l’année !Notre test est ici Voilà enfin le moment où la rédaction se décide à changer de jeu ! Pas trop tôt ! Pour les enfants donc, quoi de mieux que des Lego ? Mais attention : sabres lasers obligés !Pour les grands comme les petits, cet ultime épisode de Stars Wars version Lego est sans conteste l’épisode qu’il vous faut à Noël si vous comptez initier les enfants à la saga de la très lointaine d’il y a fort longtemps !Notre test est ici Place maintenant à une production d’un studio indépendant. Il s’agit du titre The Spirit and the Mouse. Il est passé assez inaperçu et pourtant il est parfait pour les jeunes enfants.Il y a tout plein de valeurs positives qui sont promues dans cette aventure d’exploration 3D. On incarne une petite souris électrique qui va aider son prochain. Non ce n’est pas du plagiat de Pikachu.On vous le recommande non seulement pour la qualité du jeu mais aussi pour son petit budget.Notre test est ici Après Lego Stars Wars, voici un autre Lego ! Pourquoi s’en priver ? Avec un titre comme Bricktales, on donne vie à ce que l’on construit.Certes les petites pièces sont virtuelles mais en tout cas, aucun risque de retrouver des petits bouts partout dans la maison.Les pièces prennent vie et racontent des histoires avec humour. Un jeu idéal pour passer un moment drôle et captivant avec les enfants. Mais surtout génial pour travailler les méninges.Voici notre test Hors de ce top 5, il y a quand même des titres qui font leur effet même s’ils sont sortis avant l’année 2022. Voici une petite liste de jeux qui feront sans doute plaisir aux enfants (par ordre alphabétique) : A Monster’s Expedition 17/20 Animal Crossing New Leafi 18/20 Ayo le Clown 18/20 Chicory 18/20 New Super Mario Deluxe 15/20 Pokémon Diamant étincellant/Perle scintillante 18/20 Pokémon Epée/Bouclier 17/20 Pokémon Let’s Go Pikachu/Evoli 16/20 Super Mario 3D World + Bowser’s Fury 19/20 Yoshi’s Crafted World 15/20Il y a quand même pas mal de licences Nintendo dedans !