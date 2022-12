[Dossier] Sélection Noël 2022 : Le Top 5 des jeux multijoueur 2022 !

Splatoon 3

18/20

Splatoon 3 - Bande-annonce de présentation (Nintendo Switch) 12/07/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Nintendo Switch Sports

17/20

Vidéo 12/07/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Mario Strikers : Battle League Football

15/20

Mario Strikers: Battle League Football - Bande-annonce de présentation (Nintendo Switch) 12/07/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Windjammers 2

17/20

Windjammers 2 - Release trailer 12/07/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Pokémon Écarlate et Violet

Le nouveau chapitre de la saga Pokémon 12/07/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Mentions spéciales

Mario Kart 8 Deluxe, Super Smash Bros. Ultimate, Mario Party Superstars, Pokémon Épée et Bouclier… Tant de valeurs sûres dans le domaine des jeux multi, que l’on a tous déjà ! Pourtant, chaque année d’excellents jeux multijoueur paraissent sur Switch. L’occasion pour nous de revenir sur LES jeux qu’il faut retenir cette année.Notez cependant qu’il vous faudra posséder un abonnement valide au Nintendo Switch Online, le service de jeux en ligne de la Switch, pour jouer… en ligne donc. Seuls les free-to-play dérogent à cette règle, bien que nous n’en parlerons que très brièvement dans cette sélection.C’était certainement l’un des jeux les plus attendus de cette année 2022 et la moindre des choses que l’on peut dire, c’est que malgré ses nouveautés que certains jugeront trop peu marquées, Splatoon 3 joue dans la cour des grands !L’ajout de contenu régulier par le biais de saisons et des pass saisonniers (gratuits) offre par ailleurs au jeu un renouvellement continuel, accentué par l’organisation de festivals, eux qui avaient fait la renommée des précédents opus, et désormais de Big Runs. Vous l’aurez compris, pour un jeu multijoueur, Splatoon 3 est une valeur sûre qu’il ne faut pas rater et qui plaira à tous les publics, à condition d’avoir plusieurs Switch (le jeu en local n’étant pas permis par le titre) !Et si vous n’avez personne avec qui jouer, il vous suffit de laisser un petit message sur le salon dédié au jeu sur notre serveur Discord en mentionnant le rôle @Jeu en ligne pour faire quelques parties, ou attendre la prochaine SessionPN, où l’on met régulièrement le jeu à l’affiche.Notre test ici. A privilégier pour un usage plus local cette fois (même s’il supporte aussi le jeu en ligne), Nintendo Switch Sports, digne héritier de la formule Wii Sports, ne peut que figurer dans ce top 5.En famille, avec vos cousins, enfants, ou même vos beaux-parents, Nintendo Switch Sports vous permettra de passer de bons moments, ludiques, en famille. Le tout en faisant un petit peu de sport et en étant très largement accessible à un public largement diversifié.Notre test ici. Tant attendu par la communauté, Mario Strikers : Battle League Football reste, malgré son manque de contenu à la longue, un des meilleurs jeux multijoueur de cette année. L’occasion de prendre le contrepied de ce que proposent FIFA et eFootball en s’adaptant parfaitement au jeu en ligne comme au local. A ce titre d’ailleurs, un salon dédié au jeu est disponible sur notre serveur Discord. Notre test ici. Après plusieurs décennies, le jeu d’arcade de SNK, Windjammers, revient avec une suite sobrement appelée : Windjammers 2. Un retour inattendu que l’on doit aux équipes française de Dotemu, qui vous proposent de découvrir un jeu de frisbee compétitif surprenant et assez populaire sur la scène eSport. Un petit coup dans le rétro qui ne fait pas de mal et saura certainement vous surprendre.Notre test ici. De plus en plus, les dernières productions de Game Freak mettent en avant l’intégration de nouvelles fonctionnalités multijoueur. Si concrètement il n’y a rien de bien nouveau à déclarer de ce point de vue là dans Pokémon Écarlate et Violet, les fonctionnalités multijoueur du jeu et sa notoriété en font tout de même une valeur sûre, notamment auprès des plus jeunes, et ce malgré ses nombreux défauts.Là aussi, si vous voulez jouer avec des membres de la communauté, que ce soit pour échanger des Pokémons, faire des raids ou découvrir la région, un canal dédié à la licence est disponible sur notre serveur Discord Si cette sélection s’attardait sur les titres sortis en 2022, le catalogue de la Switch était déjà riche avant cette année, par une variété de jeux qui ne demandent qu’à être découverts : Mario Kart 8 Deluxe , 20/20 Super Mario Party , 17/20 Pokémon Epée et Bouclier , 17/20 Super Smash Bros. Ultimate , 18/20 Animal Crossing: New Horizons , 18/20 Monster Hunter Rise , 18/20A cela s’ajoute des titres free-to-play comme Overwatch 2, Rocket League, Paladins, Fortnite, Tetris 99, Pokémon Unite et bien d’autres…