[Dossier] Sélection Noël 2022 : Le top 10 des incontournables de la Switch !

The Legend of Zelda : Breath of the Wild

19/20

The Legend of Zelda: Breath of the Wild - Bande-annonce Nintendo Switch 12/10/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Mario Kart 8 Deluxe

20/20

Mario Kart 8 Deluxe - Bande-annonce vue d'ensemble (Nintendo Switch) 12/10/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Splatoon 3

18/20

Splatoon 3 - Bande-annonce de présentation (Nintendo Switch) 12/10/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Super Smash Bros. Ultimate

18/20

Super Smash Bros. Ultimate - Bande-annonce générale (Nintendo Switch) 12/10/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Animal Crossing: New Horizons

18/20

Animal Crossing: New Horizons - Votre île, votre vie ! (Nintendo Switch) 12/10/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Super Mario Maker 2

18/20

Super Mario Maker 2 - Bande-annonce (Nintendo Switch) 12/10/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Super Mario Odyssey

20/20

Super Mario Odyssey - Bande-annonce de lancement (Nintendo Switch) 12/10/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Kirby et le monde oublié

19/20

Kirby et le monde oublié - Bande-annonce de présentation (Nintendo Switch) 12/10/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Hollow Knight

Hollow Knight - Release Trailer 12/10/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Pokémon Épée et Bouclier

17/20

Pokémon Épée et Pokémon Bouclier - Bienvenue dans la région de Galar ! (Nintendo Switch) 12/10/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Mentions spéciales :

Malgré ses 5 ans et son lancement simultané avec celui de la Switch, Zelda Breath of the Wild reste l’un des jeux, si ce n’est le jeu qui exploite au mieux la console. Proposant un monde ouvert d’une richesse immense à explorer, un défi intéressant et une aventure palpitante, c’est une valeur sûre pour à peu près tous les profils de joueurs.Lire notre test ici. Que ce soit pour jouer avec vos amis, dans votre salon ou à des milliers de kilomètres de distance, Mario Kart 8 Deluxe est la valeur sûre du jeu multijoueur, même si vous n’aimez pas les jeux de course. Ce n’est pas pour rien qu’en moyenne, pour deux Switch achetées, un exemplaire du jeu est vendu ! Et si vous n’avez personne avec qui jouer, c’est aussi un moyen idéal d’en rencontrer de nouvelles personnes, notamment en vous rendant sur notre serveur Discord où des parties sont régulièrement organisées sur le jeu.Lire notre test ici. Arrivé en septembre, Splatoon 3 reprend et bonifie à la perfection la formule héritée de ses deux prédécesseurs. Bénéficiant de nouveautés intéressantes et d’un suivi de contenu régulier, Splatoon 3 est aujourd’hui la référence en FPS/TPS (jeu de tir) sur Switch. Et si là aussi vous n’avez personne avec qui jouer, on vous renvoie encore une fois vers notre serveur Discord. Lire notre test ici. Sur la scène des jeux de combat, si vous êtes amateur du genre vous ne pouvez pas passer à côté de Super Smash Bros. Ultimate, qui est clairement la référence en la matière. Le titre vous offrira un défi constant, que ce soit en solo par le biais de son contenu très riche mais surtout en multi, où il prend tout son sens, qu’importe votre niveau. Au risque de nous répéter, on vous ramène une nouvelle fois vers notre serveur Discord où vous attend une communauté au niveau très hétéroclite, où l’on retrouve au sommet de la pyramide SewLink et son Lucas qui fait partie du top mondial !Lire notre test ici. Autre titre phare de la Switch : Animal Crossing: New Horizons, dont vous avez forcément entendu parler, au moins pendant les confinements en 2020. Si vous aimez les jeux de simulation de vie ou avez l’âme créative, on vous prévient d’avance, vous risquez rapidement de dépasser la centaine d’heure de jeu dessus, et au moins une dizaine d’entre elles à pester comme Nook !Lire notre test ici. Pour rester sur la thématique de la création, Mario Maker 2 ne propose pas de son côté de fonder un paradis sur un île déserte mais de créer vos propres niveaux de Mario, et d’en découvrir des milliers d’autres de la communauté. Une proposition qui offre un renouvellement constant au jeu et vous permet de faire parler votre imagination et, qui sait, créer de futures vocations.Lire notre test ici. Autre jeu Mario de ce top 10, Super Mario Odyssey ne pouvait pas ne pas y figurer. Tout comme Zelda: Breath of the Wild, il reste depuis 2017 l’un des jeux les plus aboutis de la plateforme. Idéal pour un public de 6-10 ans et tous les nostalgiques de Mario Galaxy, Sunshine et 64.Lire notre test ici. Cependant Mario n’est pas le seul à s’être mis au monde ouvert puisque cette année, Kirby a repris la formule du plombier. S’il saura aussi bien combler le cœur des plus petits que son collègue moustachu, l’aventure a l’avantage de pouvoir être faite en coopération. Idéal donc pour se détendre à deux après une journée difficile.Lire notre test ici. Autre jeu, autre ambiance : Hollow Knight n’a pas beaucoup de points en commun que les précédentes productions que l’on a pu vous citer, mais il n’a rien à leur envier non plus ! Le metroidvania des équipes indépendantes de Team Cherry est l’une (voire la) des références du genre, en proposant une aventure sombre, une histoire mature, un challenge relevé et un émerveillement de tout instant.Enfin, on termine ce top 10 avec les RPG, rubrique pour laquelle nous avons pas mal hésité entre Pokémon, Dragon Quest XI et Persona 5 notamment. Cependant, de par son aura et son influence, c’est finalement Pokémon Epée et Bouclier qui l’emporte. Un jeu qui saura convenir aux grands comme aux petits, à condition de ne pas être trop exigeant tout de même ! Et si vous l'avez déjà fait, il existe un multitude de jeux de la licence à découvrir, notamment Pokémon Ecarlate et Violet, sorti le mois dernier, Légende Pokémon Arceus, qui adapte la formule au monde ouvert et le remake de Pokémon Diamant et Perle, pour combler le cœur des nostalgiques de la DS.Lire notre test ici. - Dragon Quest XI: S : Les Combattants de la Destinée - Edition Ultime (RPG)- Persona 5 Royal (RPG), 19/20 - Xenoblade Chronicles : Definitive Edition (JRPG), 19/20 - Fire Emblem : Three Houses (TRPG), 17//20 - The Elder Scroll V: Skyrim (Action-RPG), 18/20 - Monster Hunter Rise (Action-RPG), 18/20 - No Man’s Sky (Survie, bac-à-sable, simulation, action-aventure)- Hades (Action-RPG, Roguelike), 18/20 - Bayonetta 3 (Action), 16/20 - Metroid Dread (Metroidvania), 19/20 - Dead Cells (Metroidvania, roguelike), 19/20 - Celeste (plateforme)- New Super Mario 3D World + Bowser’s Fury (plateforme), 19/20