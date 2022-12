[Dossier] Le top 5 des rogue-like Nintendo Switch de l’année 2022 - Sélection Noël 2022

Guild of Ascension

17/20

GUILD OF ASCENSION - TRAILER 14/12/2022

GetsuFumaDen: Undying Moon

16/20

GetsuFumaDen: Undying Moon Official Trailer 14/12/2022

Revita

16/20

Revita - Launch Trailer 14/12/2022

Rogue Lords

16/20

A votre tour de découvrir Rogue Lords grâce à notre test

Rogue Lords | Launch Trailer 14/12/2022

Cult of the lamb

18/20

Cult of the Lamb | Launch Trailer 14/12/2022

Guild of ascension n’est pas qu’un rogue like. C’est aussi un tactical, que ce soit dans le déroulement de ses niveaux ou dans ses possibilités d’équipement et d’évolution. Le principe est simple : grimpez au sommet de la Tour. Chaque étage se génère de façon procédurale, la difficulté augmente et les défis s'enchaînent. Un titre malin, hybride et qui ouvre notre top puisqu’il est sorti en janvier 2022.Etage après étage, on vous propose de découvrir notre test juste ici Les amateurs de Konami ne peuvent qu’être ravis du retour de cette franchise dont le premier jeu est sorti en 1987 au Japon. Pas besoin de connaître le premier pour apprécier le second, sorti en février 2022. Juste besoin d’aimer se battre et recommencer, le tout dans des atmosphères proches des estampes japonaises. Une esthétique aussi particulière que son gameplay est nerveux.Vous aussi, plongez dans le monde de la lune avec notre test Revita, c’est un rogue like malin, qui parvient à aborder des thématiques délicates. Le deuil, la dépression, la santé mentale, nous sommes face à une ascension aussi métaphorique que cathartique. De multiples niveaux de lecture, tout autant de façon d’arriver en haut ou simplement de survivre un étage de plus, Revita nous encourage à explorer, tant les niveaux que notre propre psychée.Grimpez les étages de la tour et n’ayez pas peur de mourir. Mais si vous voulez en savoir plus avant de vous lancer, n’hésitez pas à aller lire notre test ...Depuis mai 2022, vous pouvez incarner Satan dans une aventure aussi difficile que délicate. Prenez votre Mal en patience, et découvrez ce rogue-like qui aura marqué 2022 ! Entre un style graphique inimitable, une difficulté bien dosée et pleins de mécaniques de jeux aussi inventives que malignes, Rogue Lords nous embarque totalement !Cult of the lamb fait partie des titres importants de 2022 à bien des égards. Que ce soit comme jeu indépendant ou comme rogue like, il se hisse aisément en haut de nombreux classement. Il est parvenu à se faire une place durable pour notre plus grand plaisir. Avec ses mécaniques aussi bien de rogue-like que de gestion, il se montre particulièrement malin dans son gameplay et dans son graphisme. On adore !A vous maintenant d’explorer cet univers à la fois mignon et sombre dans notre test