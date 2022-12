[Dossier] Sélection Noël 2022 : le Top 5 des pépites indépendantes

Inua : a story in ice and time

19/20

Gameplay Trailer | Inua - a story in Ice and time | ARTE Creative 14/12/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Who Pressed Mute on Uncle Marcus ?

18/20

Who Pressed Mute on Uncle Marcus? - Exclusive Announcement Trailer 14/12/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Blast Brigade

19/20

Blast Brigade - Official Release Trailer 14/12/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Terrorbane

19/20

tERRORbane - Official Release Date Trailer 14/12/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Cult of the lamb

18/20

Cult of the Lamb | Launch Trailer 14/12/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Arte nous livre un point’n’click aussi innovant que dépaysant avec Inua : a story of ice and time. Vous aimez les grandes découvertes ? Les funs facts qui tournent mal ? Les mystères historiques ? Levez le voile sur l’expédition Franklin de 1845 avec ce titre aux graphismes aussi délicats que soignés. Pour les amateurs de point’n’click, de grande et de petites histoires, et tous les autres aussi.Envie d’xplorez le passé, le présent et le futur mais vous ne savez pas par quoi commencer ? Peut-être par notre test... Vous aimez les films interactifs ? Mais vous voulez quand même être acteur de votre aventure ? Who Pressed Mute on Uncle Marcus ? est fait pour vous. Avec un jeu d’acteur particulièrement efficace, chaque personnage (filmé en live action) vous livre sa version de l’histoire. Qui dit la vérité ? Qui ment ? Sauverez-vous l’Oncle Marcus ? Menez l’enquête !Entre jeu et série, on vous en dit plus dans notre test ! Envie d’un Metroidvania explosif ? Blast Brigade est fait pour vous ! Votre groupe d’agents très spéciaux est là pour lutter contre les super criminels mondiaux et son nom est déjà le signe des aventures que vous allez vivre : BOUM ! Délirant, nerveux et efficace, Blast Brigade joue sur l’humour à tous les niveaux (graphique comme scénaristique) sans oublier son rythme et son gameplay. Et nous, on adore tout faire péter, pas vous ?Alors, curieux ? Découvrez-en plus avec notre test ! Comment ça ? Un jeu plein de bugs qui obtient 19/20 et qui, en plus, finit dans notre top 5 de l’année ? Mais par quel miracle ? Et bien parce que c’est l’un des titres les plus inventifs de l’année. Et que ces bugs, il faudra les exploiter pour avancer. Une aventure délirante, drôle, jouant sur les codes du jeu vidéo et de la programmation pour nous donner une expérience de jeu assez folle.Son jeu est-il vraiment le meilleur ? Explorez-en les secrets à travers notre test Vénérez-nous ! Le terrible Cult of the lamb figure indubitablement parmi les meilleurs titres de 2022. Cette pépite indépendante a su largement gagner un vaste public et ce, sur toutes les consoles. Le côté adorable de son graphisme, allié aux ténèbres de son récit et de son ambiance, sans oublier le mélange astucieux entre rogue like et jeu de gestion ont rapidement fait de Cult of the lamb une référence ! Et il faut dire que le jeu est à la hauteur de toutes nos attentes, aussi exigeant qu’équilibré. Pour tous les joueurs.A vous maintenant d’explorer cet univers à la fois mignon et sombre dans notre test