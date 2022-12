[Test Accessoire] Test du casque Gaming Logitech G435

Un modèle bien pensé pour mieux s'isoler dans sa bulle

Un casque avec 2 technologies : Lightspeed et Bluetooth

Séquence découverte

Vous avez dit mise à jour ? Pour un casque ?

Une fois cette mise à jour effectuée, le casque fonctionne parfaitement bien sur Switch.

Mise en route et prise en main

Un casque plutôt confortable

Le son du micro est largement suffisant pour l'usage qui sera le nôtre dans le contexte du jeu en ligne : ne cherchez pas de micro comme sur la plupart des casques gaming, ce modèle embarque le micro dans le casque lui-même, ce qui n'a pas toujours que des avantages, notamment lorsque vous évoluez dans un environnement un peu bruyant car le micro va capter les bruits environnants sans toujours arriver à les atténuer.

Dans le confort de son logement pour une session de jeu en ligne, vos adversaires vous entendront clairement jurer ou commenter vos actions d'anthologie.

Comment connecter le casque G435 à la Nintendo Switch ?

Votre configuration est prête : un message vous confirmera le bon appareillage et vous pourrez alors profiter du son de vos jeux Switch dans votre casque.

Ce test a été réalisé grâce au matériel mis à disposition par le fabricant.Il est plutôt mignon ce casque Logitech G435. Ce modèle disponible depuis 2021 est un casque Gaming disponible en 3 coloris qui, en dépit de sa cible Gamers, n'était initialement pas compatible Switch, un écueil corrigé depuis quelques mois, et on a pu le vérifier de manière très pragmatique dans le cadre de ce test !Parmi les coloris proposés, nous avons Blue and raspberry (notre modèle, le plus coloré de tous), Off white and lilac, et black and neon yellow. Ce sont trois teintes radicalement différentes qui n'auront aucun mal à trouver leur public.En matière plastique (dont 22% est issu de plastique recyclé), le casque est très léger (165g), un poids plume qui lui permet de se faire oublier même lors de longues sessions sur nos oreilles. C'est un super point fort pour ce casque qui pourtant tient — d'après le fabricant, 18h sans recharge.Le G435 utilise deux technologies différentes : sur votre ordinateur, le mini-adaptateur USB vous permettra de bénéficier de la faible latence de la technologie sans-fil propriétaire de Logitech, Lightspeed.La technologie Bluetooth est également disponible car elle est largement répandue dans le monde de la high-tech, et cela rend ce casque parfaitement compatible avec votre PC, smartphone, ou même votre Nintendo Switch, donc, on le répète !En fonction du périphérique sur lequel vous connectez le G435, vous accéderez à différents modes de gestion du son : Dolby Atmos, Tempest 3D AudioTech, Windows Sonic Spatial Sound, son stéréo (sur PS4/PS5).Le package est optimisé : à l'intérieur nous retrouvons le casque, son petit adaptateur USB Lightspeed, et un câble USB-C vers USB. En ce qui concerne le mode d'emploi, quelques instructions vous attendent pour une connexion éclair, mais rassurez-vous : un QR Code permet aussi de se connecter au site Support de Logitech pour télécharger le manuel de démarrage rapide Connecter son casque à ses appareils audio est assez simple : grâce aux clignotements de la LED de couleur sur le casque et leur signification décrite dans le mode d'emploi, on peut savoir facilement où en est le casque dans son appareillage.C'est avec la Switch que c'est un peu moins simple. Rappelons en effet que le logiciel initial n'était simplement... pas compatible avec la console de Nintendo. Tout a changé au printemps, mais pour que le casque fonctionne, une mise à jour du firmware du casque est nécessaire, avec un outil de mise à jour disponible sur le site du fabricant.Car oui, en 2022, les casques audio peuvent eux aussi avoir besoin d'une mise à jour. Chez Logitech, un utilitaire uniquement disponible sur Windows 10 et 11 permet de la réaliser, en faisant transiter les données via le mini-adaptateur Lightspeed du casque.Nous avons été contraints de réaliser cette mise à jour, et d'insister un peu pour qu'elle arrive à son terme, pour pouvoir utiliser le casque sur Switch : sans elle, pas de détection possible via le menu Audio Bluetooth de la console.Le jeu en valait toutefois la chandelle et à l'issue de la mise à jour, le G435 était bien reconnu comme accessoire audio Bluetooth disponible auquel se connecter.Parce que la manipulation n'est pas des plus simples, on vous a concocté un petit guide de configuration un peu plus loin dans cette page.Un détail supplémentaire néanmoins qui n'est toutefois pas exclusif à ce modèle et en fait plutôt largement répandu : ce casque ne peut se connecter qu'à un seul appareil à la fois. Si vous voulez changer d'appareil, il faut refaire la rapide séquence d'appareillage (maintenir marche-arrêt + sourdine pendant au moins 3 secondes jusqu'à ce que la LED clignote en bleu. Vous pouvez aussi basculer entre un appareil connecté en Lightspeed et un appareil Bluetooth en appuyant 5 secondes sur le bouton Sourdine.On en viendrait presque à regretter les boutons de bascule présents sur d'autres équipements Logitech comme sa souris M720 ou son clavier MX Keys Mini qui permettent de basculer l'utilisation des produits d'une machine à l'autre grâce à un simple bouton. Très astucieux sur la gamme bureautique, c'est le genre de détail qui compte dans une optique de simplicité d'utilisation et qui nous manque un peu ici quand vient le moment de faire le bilan des options de réglage, pourtant nombreuses, mais donc peu intuitives !Car la simplicité du casques ne pouvait pas se résumer en "3 boutons sur le casque" : certes, c'est peu, mais du coup on cherche un peu ses marques entre le bouton on/off, le réglage du volume et le bouton de sourdine. Sachez qu'en plus le bouton Sourdine permet de régler le volume maximal du casque (à 85 ou à 100 décibels), et aussi d'activer le mode "effet local" qui vous permet de vous entendre lorsque vous parlez.Mais qu'en est-il du confort d'utilisation ? Nous avons bien entendu essayé ce casque dans différentes configurations, car il y a fort à parier que les joueurs achètent un modèle qui les suit dans toutes les activités ensuite : en jeu vidéo, la latente du Bluetooth se fait à peine ressentir, même si 1/100e de seconde c'est toujours un centième de trop !La Switch n'est pas la console la plus simple en matière de connectivité en ligne, alors le fait de devoir passer par l'application Nintendo Switch Online ou Discord pour discuter avec d'autres joueurs complique un peu la tâche de ce casque qui ne peut se connecter qu'à un appareil à la fois : on en viendra comme beaucoup de joueurs à renoncer au son du jeu au profit de sa conversation avec les autres joueurs, dans l'espoir qu'un jour Nintendo arrive à trouver le juste milieu entre préserver ses jeunes joueurs des aspects négatifs du jeu en ligne contre des inconnus, et proposer une expérience de jeu digne du XXIe siècle...L'écoute de podcasts, comme par exemple le tout dernier PNCAST , donne le sentiment d'être avec les intervenants autour de soi (on exagère à peine !). Quand on écoute de la musique, le son reste propre et permet de profiter de ses rythmes préférés sans problème. On voit que Logitech maitrise son sujet, et à ce niveau de prix la qualité audio est donc plus qu'honnête !Avec les casques audio, on court le risque de se retrouver avec un casque qui finit par faire mal aux oreilles : ce n'était pas le cas ici, les oreillettes englobent bien nos oreilles, pourtant peu discrètes ! Signalons ici que les oreillettes frottent un peu sur nos lunettes, ce qui est un peu inhérent à tous les casques, mais ce n'est donc pas ce G435 qui viendra révolutionner le confort d'écoute du joueur porteur de lunettes.L'autre risque inhérent aux casques, c'est la durée de vie de leur batterie intégrée : Logitech promet 18h d'utilisation mais nous n'avons pas eu l'occasion de le vérifier par nous-même mais le casque a largement tenu sa charge pendant toute la durée d'écoute inhérente à ce test. La recharge se fait ensuite via le câble USB-C fourni, dont la longueur est largement suffisante pour nous permettre de continuer à vaquer à nos occupations tout en utilisant le casque, en filaire, comme on bon vieux temps.En effet, le système de réduction de bruit n'est pas assez sophistiqué pour rendre votre voix parfaitement audible de vos interlocuteurs dans un environnement bruyant, mais rappelons-nous que nous sommes ici dans un produit d'appel dans le segment des casques et qu'on ne pouvait donc pas s'attendre à l'impossible. Le résultat reste toutefois très bon : dans un environnement calme, le son de la voix est très fidèle, c'est donc plutôt un bon point pour Logitech sur cet aspect.Difficile de dire si le casque saura tenir dans la durée et au gré des aléas de la vie : les tissus qui enveloppent l'arceau supérieur et les coussinets pourraient ne pas supporter des années de voyages dans votre sac à dos (ou plus simplement les liquides pouvant se renverser dessus). Ménagez donc votre équipement avec précaution quand il n'est pas sur votre tête, sans doute l'endroit où il sera le plus en sécurité ! Mais on cherche des problèmes là où il n'y en a pas car le produit est très agréable au toucher et sa légèreté joue clairement aussi en sa faveur.Pour commencer, assurez-vous de réaliser la mise à jour du firmware du casque, disponible sur le site de Logitech, depuis un PC fonctionnant sous Windows 10 ou 11. C'est obligatoire pour profiter du produit sur Nintendo Switch. Comme on ne sait pas trop quelle est le version de base du casque, on vous recommande de procéder à cette mise à jour dès réception du matériel via téléchargement du nouveau firmware sur le site officiel de Logitech.Ensuite, allez dans les paramètres de la console, puis sélectionnez Audio bluetooth.Lancez une recherche d'accessoires : après quelques secondes, le G435 Bluetooth Gaming Headset apparaitra à l'écran. S'il n'apparait pas, c'est que le casque n'est pas en mode "recherche" : appuyez sur on/off pendant quelques secondes pour que sa LED clignote et vous signale que le casque recherche un appareil auquel s'appairer.Appuyez sur "A" pour valider le choix de l'accessoire.Pour en savoir plus sur ce produit, vous pouvez consulter le site du fabricant