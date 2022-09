[PNCAST] Une rentrée de folie avec un Nintendo Direct et Splatoon 3

Comment écouter le PNCAST ?

PNCAST du 16 septembre 2022 : Nintendo Direct et Splatoon 3 16/09/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

L'annonce puis la diffusion d'un Nintendo Direct ne laissaient guère de doute : le moment était bel et bien venu d'organiser un nouveau PNCAST, le podcast de Puissance Nintendo qui, pour ce 163e numéro (on a compté et recompté tout l'été !), avait donc beaucoup à dire.Alors on s'y est mis à cinq pour évoquer cette actualité "encroyablement" dense, avec la sortie de Splatoon 3, et donc les annonces liées au Nintendo Direct du mardi 13 septembre 2022.Pour cette première émission de la saison, vous entendrez Atar dont c'est la première participation, Kirbyspower, Guiome et Miing. Tous les quatre accompagnent Xavier pour un PNCAST d'une durée raisonnable de deux heures environ. Franchement, nous, on n'a pas vu le temps passer !Vous pouvez écouter le PNCAST avec le lecteur ci-dessous :Le podcast de Puissance Nintendo est maintenant disponible sur plusieurs plateformes qui vous permettent au gré de vos applications ou logiciels d'écoute de retrouver ce PNCAST :- Sur l' application Apple Podcasts - Sur le site Google Podcasts - Sur Spotify - Sur Deezer - Sur Podcloud.fr - Sur radio.fr - Sur Radioline.co - Sur Podtail.fr - Besoin du fichier MP3 directement ? Pas de souci : il est là Vous pouvez également écouter le podcast sur YouTube :Merci de prendre le temps d'écouter ce nouveau podcast consacré à l'actualité de Nintendo, ne manquez pas de réagir sur les réseaux sociaux, de partager ce podcast autour de vous, et de nous laisser un avis plein d'amour sur vos plateformes de podcasts préférées ! Cela permettra à d'autres fans de Nintendo de découvrir notre émission, de l'aimer comme vous, peut-être, vous l'aimez désormais !Merci à Atar, Kirbyspower, Guiome et Miing pour leur participation.