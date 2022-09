Hourra : la mise à jour 1.1.1 de Splatoon 3 est là

Contenu de la version 1.1.1 (publiée le 15 septembre 2022)

Modifications apportées aux Splatfests

Modifications des commandes des joueurs

Modifications apportées au mode multijoueur

Modifications apportées à Salmon Run

Modifications du mode Histoire

Autres changements

Nintendo a lancé le vendredi 9 septembre le troisième épisode de Splatoon 3. Dans la nuit, Big N a déployé sur les serveurs la version 1.1.1 du jeu. C'est une mise à jour colossale que Nintendo a livrée avec cette version 1.1.1. D'ailleurs, Nintendo tenait à ce que le public puisse bénéficier d'ajustements liés aux Splatfests, en vue du tout premier Splatfest Splatoon 3 annoncé pour le week-end du 24 septembre.Nintendo indique que le changement concernant la Guerre Tricolore est temporaire, les développeurs vont poursuivre les ajustements au cours des prochaines semaines, et les prochaines mises à jour permettront d'améliorer l'équilibre général du jeu, ce qui n'a pas été inclus dans ce patch-ci.Le taux d'occurrence des guerres tricolores a été ajusté. Du point de vue de l'équipe en défense, elles se déclencheront un peu moins souvent qu'auparavant.- Correction d'un problème où il était possible de sauter plus loin que d'habitude avec une roulade de calamar en effectuant une certaine commande tout en chargeant une poussée de calamar.- Correction de problèmes qui apparaissaient lorsque l'on jouait pendant une longue période sans fermer le logiciel, comme les tirs de l'arme principale du joueur qui ne se déclenchaient pas correctement.- Correction d'un problème où le joueur pouvait se déplacer à travers la surface de l'eau ou se tenir sur l'eau lorsqu'il se déplaçait rapidement. Par exemple, en effectuant une roulade d'esquive avec Splat Dualies.- Correction d'un problème où des erreurs de connexion se produisaient avec une fréquence élevée à la fin des batailles en raison de l'environnement de connexion.- Correction d'un problème avec le Bloblobber où la détection de collision des troisième et quatrième blobs d'une même volée devenait extrêmement petite.- Correction d'un problème où l'argent et l'expérience n'étaient pas attribués dans certaines circonstances lorsqu'une bataille se terminait prématurément en raison d'un manque de joueurs.- Correction d'un problème où, dans certains modes, un joueur ne pouvait pas annuler le matchmaking lorsqu'il n'y avait pas assez de joueurs réunis. Le matchmaking sera désormais annulé automatiquement après un certain temps.- Correction d'un problème dans le chantier naval de Sturgeon où il était possible d'entrer par l'arrière de certains ponts-levis.- Correction d'un problème où des erreurs de connexion se produisaient avec une fréquence élevée à la fin des travaux en raison de l'environnement de connexion.- Correction d'un problème avec les événements d'éruption de boue dans lesquels les boues de boue se déplaçaient de manière inattendue.- Correction d'un problème à cause duquel certains joueurs ayant des titres identiques étaient considérés comme des "supporters de rang" et ne gagnaient pas de points de rang.- Correction d'un problème où endommager continuellement un Maws submergé avec certaines armes spéciales provoquait un crash du jeu.- Correction d'un problème où les joueurs étaient piégés dans le terrain de la scène.- Correction d'un problème où, à la fin d'un combat, le nombre de points Grizzco gagnés s'affichait plus petit que le montant réellement ajouté aux données de sauvegarde, ce qui entraînait des cas où le joueur ne pouvait pas collecter les récompenses.- Correction d'un problème où les messages au début de la troisième vague pouvaient changer en fonction de l'apparition ou non d'un King Salmonid.- Correction d'un problème où, après avoir franchi l'étape finale, une erreur de communication pouvait se produire au milieu d'une certaine scène et renvoyer le joueur sur la place.- Les cinématiques de fin peuvent être visionnées en franchissant à nouveau l'étape finale.- Dans les cas où cette erreur s'est produite, l'étape finale est considérée comme effacée, et l'étape peut être sautée à partir du menu pause lors d'une nouvelle tentative.- Correction d'un problème lors du premier démarrage du jeu qui pouvait bloquer le jeu et ne pas avancer à partir de l'écran noir après l'écran où l'encre jaune et l'encre bleue se mélangent.- Correction d'un problème lors du téléchargement d'une rediffusion de bataille qui entraînait parfois le blocage du jeu.- Correction d'un problème où le jeu se bloquait lors de la mise à jour de l'horaire en tentant de rejoindre un ami.- Correction d'un problème rare où le jeu se plantait pendant que le joueur visitait une boutique.- Correction d'un problème où une erreur de communication pouvait se produire lorsqu'un joueur échangeait de l'équipement dans un magasin.- Correction d'un problème où une erreur de connexion pouvait se produire lors de l'achat d'une arme. Un joueur semblait alors avoir l'arme équipée alors qu'il n'avait pas pu l'acheter, ce qui provoquait une erreur de connexion si le joueur tentait de rejoindre une bataille.On ne peut que saluer le travail accompli par les équipes pour offrir aux joueurs ce patch, une semaine seulement après la sortie du jeu, qui avait déjà elle-même été marquée par la mise à disposition de la version 1.1 du jeu !