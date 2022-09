Konami annonce un remaster de Suikoden I&II

Par Xavier

Xavier Publié le 16/09/2022

à 22h55

C'est à l'occasion du Tokyo Game Show, qui a lieu cette semaine au Japon, que Konami a annoncé la sortie de Suikoden I&II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars sur consoles et sur PC via Steam. Le jeu original était sorti en 1995 sur PlayStation, basé sur un roman chinois intitulé Au bord de l'eau.



Suikoden est une franchise de RPG très appréciée des joueurs Playstation dans laquelle on incarne le fils de l'un des cinq généraux de l'Empire, avec pour objectif de retrouver les 108 Etoiles de Destinée, et de lutter contre la domination de l'Empire.



Ce remaster, nous promet Konami, contiendra de nombreuses améliorations jugées "fondamentales", et des nouveautés "de confort" : des amélioration graphiques avec de nombreux effets de lumière autour des sprites et des environnements, des éclairages et des ombres.



On est tout de même en 2022, aussi Konami nous proposera-t-il des illustrations en haute définition des personnages du jeu, et c'est d'ailleurs l'auteur original des illustrations de l'époque, Junko Kawano, qui a redessiner tous les portraits du jeu.



En outre, les sons de l'environnement de jeu ont été ajoutés — ils n'existaient tout simplement pas dans la version originale, et tous les effets sonores lors d'affrontements seront en HD.



Pour terminer, de nouvelles fonctionnalités feront leur apparition comme un journal de dialogues, des batailles automatiques, ou à double vitesse.