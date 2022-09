3 nouveaux jeux Megadrive disponibles sur Nintendo Switch Online

These classic SEGA Mega Drive games have just been made available for #NintendoSwitchOnline + Expansion Pack members.



- ALISIA DRAGOON

- Earthworm Jim

- Beyond Oasis pic.twitter.com/kRo4mQaB14 — Nintendo of Europe (@NintendoEurope) September 16, 2022

Le catalogue de la console virtuelle Sega Megadrive, accessible aux abonnés du Pack additionnel Nintendo Switch Online, s'enrichit aujourd'hui de trois nouveaux jeux, et non des moindres :- Earthworm Jim : faut-il présenter ce jeu de plateforme dont le personnage est une sorte de ver humanisé en costume ?- Alisia Dragoon : un jeu Game Arts que l'on connaitra ensuite pour les séries de RPG Lunar et Grandia, mais qui ici nous propose un jeu de plateforme dont le personnage principal, Alisia, est capable de lancer des éclairs depuis la paume de sa main.- The Story of Thor : édité par Sega, le jeu a été développé par Ancient et nous raconte non pas l'histoire de Thor, mais de Prince Ali qui part explorer des donjons dans l'espoir de récolter des pouvoirs élémentaires et ainsi vaincre le Mal.C'est agréable de voir le catalogue s'enrichir, alors que cette semaine, lors du Nintendo Direct, Nintendo nous a promis plusieurs jeux iconiques de la Nintendo 64 pour sa propre console virtuelle, dont un certain Goldeneye , excusez du peu !Source : Eurogamer