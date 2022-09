Avec Tears of the Kingdom, c'est bien à des larmes que tears fait référence

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - Coming May 12th, 2023 - Nintendo Switch 16/09/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

En anglais, on a parfois deux homonymes qui ont un sens bien différent, et "tears" est concerné, ce qui est d'autant plus regrettable à ce stade qu'on ne sait pas grand chose du jeu, si ce n'est sont titre : "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom".Les anglophones se posaient bien des questions depuis cette annonce en conclusion du Nintendo Direct de mardi . L'une d'elles concerne ainsi le titre du jeu, et le sens à donner au mot "tears". Notre vocabulaire limité ne faisait pour nous pas de doute : on parlait bien de larmes ou de pleurs. Mais pour les anglophones, "tears" peut avoir un autre sens, et il a donc fallu demander une clarification à Nintendo.A vrai dire, plusieurs indices sont en faveur de cette définition, à l'instar du symbole Sheik qui nous montre un oeil avec une larme, et l'apparition de 7 éléments en forme de larme au début de la nouvelle bande-annonce dévoilée par Nintendo.N'hésitez pas à visiter le site Puissance Zelda pour tout savoir de ce nouvel épisode qui sortira exclusivement sur Nintendo Switch le 12 mai 2023.Source : Eurogamer