[Nintendo Direct] : Le prochain Zelda a un nom et une date de sortie !

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - Coming May 12th, 2023 - Nintendo Switch 13/09/2022

Ce Nintendo Direct n'aura décidément pas manqué d'annonces ! Et après 40 minutes frénétiques et pleines de surprises, nous avons eu droit à un petit bonus pour terminer... Et quel Bonus !De toutes nouvelles images du prochain opus de Zelda se sont offertes à nous, et elles nous ont fait baver comme jamais avec cette promesse d'un monde immense et surtout double: les cieux et la terre ferme semblent définitivement se partager la vedette... Et pour naviguer, nous avons pu apercevoir un objet volant non identifié particulièrement intriguant : nous sommes ici entre le Hoverboard de Marty Mac Fly et le Grand Condor des Mystérieuses Cités d'Or ! On vous laissera juger dans la vidéo, mais on a tellement hâte d'en découvrir plus à son sujet ! Mais regardez plutôt la vidéo, tant qu'à faire :En attendant, pour ceux qui n'ont pas pu voir la vidéo, sachez que ce tout nouveau jeu Zelda a un nom : The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom. Un titre pour le moins évocateur... Mais, et c'est sans doute l'information la plus attendue de tous, nous savons enfin à quelle date sortira le jeu : le 12 Mai 2023 précisément !Alors certes, les rumeurs annonçaient des Remaster d'anciens opus sur lesquels nous n'aurons finalement rien vu aujourd'hui. Mais à choisir, Chez Puissance Nintendo, aucun doute: on préfère largement avoir reçu des informations concrètes sur ce tant attendu Tears of The Kingdom... Vivement Mai 2023 !