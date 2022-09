[Nintendo Direct] It Takes Two débarque sur Nintendo Switch !

It Takes Two débarque sur Nintendo Switch 13/09/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Les rumeurs disaient donc vrai, du moins en ce qui concerne It Takes Two : le jeu va bel et bien arriver sur Nintendo Switch dès cette année. Vous allez donc enfin suivre les aventures de Cody et May, un couple quelque peu tourmenté, sur votre console préférée.Les options de jeu sont multiples : multi joueur local via écran splitté, ou encore réseau local avec plusieurs Switch, mais également en Online et ce gratuitement vi le "Pass ami" ! Car si vous ne le saviez pas, It Takes Two est un jeu exclusivement multijoueur : vous devrez donc forcément le parcourir à deux, et c'est justement là tout son charme...Les premières images montrent un rendu graphique certes un peu moins flamboyant que sur les autres plateformes, mais le résultat reste d'un niveau qui semble tout à fait correct. A vérifier manette en main !La petite pépite d'Electronic Arts arrivera sur Switch dès le 04 Novembre prochain. Voilà une bonne nouvelle pour la Switch qui méritait vraiment qu'un tel jeu rejoigne sa ludothèque !