[Nintendo Direct] Mario + The Lapins Crétins - Sparks of Hope et son Megabug !

Il y a quelques jours encore nous vous annoncions l’arrivée de Rayman dans les rangs des Lapins Crétins aux côtés de Mario. Aujourd'hui, lors du Nintendo Direct, on voit quelques images supplémentaires de gameplay, ce qui n’est pas pour nous déplaire.On peut admirer les mécaniques d’exploration libre et la possibilité de ramasser des pièces dans des buissons que l’on secoue. On découvre aussi que l’on pourra trouver des passages secrets et surtout évoluer dans l’histoire à notre rythme avec en parallèle des quêtes annexes.La dimension RPG ne cesse de nous séduire avec la possibilité infinie de combos qui s'offrent à nous. On peut recruter jusqu’à 30 Sparks pour encore plus personnaliser ses combats.Rappelons que le jeu sortira le 20 octobre prochain et il est d’ores et déjà disponible à la précommande sur le Nintendo eShop. Certains seront ravis d’apprendre qu’on peut également précommander la Gold Edition Megabug. Elle contient le jeu de base, des skins d’armes et un pass saisonnier.Que nous réserve encore Ubisoft ?