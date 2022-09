[Nintendo Direct] 3ème vague de DLC Mario Kart 8 Deluxe

Mario Kart 8 Deluxe - Booster Course Pass Wave 3 - Nintendo Direct 9.13.22 - Nintendo Switch 13/09/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Nous connaissons déjà deux des huit circuits à rejoindre Mario Kart 8 Deluxe.Le Mont Festif, il est apparu pour la première fois dans Mario Kart Tour, c'est un circuit glacé qui sent bon Noël. On y trouve des cannes à sucre en guise de lampadaire, des cadeaux énormes aux quatre coins de la carte et un traineau qui survole la piste. Ça donne presque envie d’un chocolat chaud sous 25 degrés.Les Jardins de Peach : C’est une course qui vient avec Mario Kart DS en 2005. Changement d’ambiance, cette fois on vient pour retourner la pelouse royale et admirer le décor dans les jardins du château. Un Chomp y est en liberté ainsi qu’un bon gros buisson en forme de Mario. On adore !Malheureusement aucune date n’a été annoncée pour le moment mais on sait que ça sera pour cet hiver. Cette manière d’introduire par vagues, 8 nouveaux circuits ira jusqu’à la fin de l’année 2023.On vous laisse la vidéo en dessous :