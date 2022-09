[Nintendo Direct] SIFU vient en découdre sur Nintendo Switch !

Amateurs de castagne et de héros revanchards, Nintendo a pensé à vous et vous propose dès le 08 Novembre prochain SIFU, un jeu de type beat'em up dans lequel vous allez vous adonner aux joies du Kung Fu sans relâche et mettre beaucoup de monde au tapis !Attention toutefois, à chaque fois que vous perdrez, votre héros reviendra... Mais plus âgé, donc plus fragile. Mais avec beaucoup plus d'expérience aussi !Salué par les joueurs de par le monde, SIFU est en revanche à réserver à un public chevronné: sa difficulté pourrait en effet en rebuter plus d'un. Rendez-vous dès le 08 Novembre pour vérifier tout cela manette en main !