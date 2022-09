[Nintendo Direct] Le petit renard de TUNIC arrive sur Switch

Galerie images 13/09/2022









- Explore un monde hostile et complexe foisonnant de forêts ombragées, de ruines tentaculaires et de catacombes labyrinthiques.

- Combats des boss puissants dans les profondeurs de la terre, au-dessus des nuages et dans des lieux encore plus étranges.

- Collecte les pages manquantes du manuel, qui regorgent d'astuces et d'illustrations originales en couleur.

- Découvre des trésors cachés pour t'aider dans ton périple.

- Déterre des reliques secrètes, découvre des techniques secrètes, des énigmes secrètes et... écoute bien, il y a beaucoup de secrets !

TUNIC Switch Trailer 13/09/2022



Rendez-vous le 27 septembre pour embarquez dans l'aventure de TUNIC.

Sorti le 16 mars 2022 sur les autres plateformes, il se joint enfin à la fête et rejoint le catalogue de jeux Switch. Édité par le studio Finji, à qui l’on doit notamment Chicory : A Colorful Tale , il est développé par l’indépendant canadien Andrew Shouldice.Qualifié de Zelda-Like, ce jeu se distingue par ses mécaniques de gameplay uniques et sa très belle direction artistique. Incarnez un petit renard dans un monde d’exploration et d’actions en vue isométrique. Vous pourrez peut-être trouver un grand trésor et affrontez des monstres au cours de combats variés et techniques.Reconstituez le manuel d'instruction du jeu. Trouvez les pages dispersées dans le monde et révélez des cartes, des astuces, des techniques spéciales et les secrets les plus enfouis.En résumé les caractéristiques du jeu :