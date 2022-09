[Nintendo Direct] Bayonetta 3 enfin une date de sortie

Bayonetta 3 Trailer 13/09/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

L’attente commence à être longue depuis l’annonce de Bayonetta 3 en 2017 pendant les Game Awards. Rassurez vous Nintendo a aujourd’hui levé le voile quant à la date de sortie du titre. C'est en effet dans un trailer survitaminé que nous retrouvons notre sorcière bien aimée. On apprend aussi le retour de Jeanne, Luke et d'une toute nouvelle acolyte, Viola. C'est prévu pour le 28 octobre 2022 sur Switch.De plus une vidéo de gameplay exclusif de presque 8 minutes à été mis en ligne par Nintendo.On vous laisse avec les trailers ci dessous :Le Gameplay :