Un récapitulatif visuel du dernier Nintendo Direct

Cette semaine a été marquée par le retour du Nintendo Direct qui aura, pendant plus de 40 minutes, présenté les jeux à venir d'ici la fin de l'année et sur le début de l'année 2023. Parmi les annonces quelques surprises mais surtout un nouveau teaser du futur jeu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.Pour tous ceux qui l'ont raté ou qui n'ont pas le temps de le rattraper, Nintendo a pensé à vous et a publié aujourd'hui une infographie permettant de retrouver les jeux couverts par le Nintendo Direct.Pikmin 4, Fire Emblem Engage, tous les grands jeux Nintendo à venir sont de la partie mais aussi des jeux plus discrets comme Factorio, Tunic ou Endless Dungeon. À noter la présence de plusieurs jeux déjà sortis qui vont accueillir du contenu supplémentaire dans les semaines à venir, comme Mario Strikers Battle League Football.Pour les futurs jeux, ils devraient pointer le bout de leur nez soit dans les prochaines semaines pour les plus chanceux, ou bien d'ici au printemps prochain pour les plus attendus ! Il faudra donc prendre son mal en patience !Et vous, qu'avez-vous pensé de ce Nintendo Direct ? N'hésitez pas à venir en parler sur notre serveur Discord