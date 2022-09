Kirby : 1-2-3 font finalement zéro

Kid Kirby (SNES)

Il faut remonter quasiment à 30 ans en arrière à l'époque où la Snes et la MegaDrive tenait le marché des consoles, avant l'arrivé de Sony et sa Playstation. Kid Kirby est le fruit d'une collaboration entre les créatifs d'un petit studio écossais DMA Design fondée en 1984 et Nintendo. Pour info, ce studio développa un petit jeu tout innocent en parallèle, un certain GTA. Eh oui DMA Design est le premier nom de Rockstar, le studio se rebaptisant ainsi en 1998. On est donc juste avant le virage de la célébrité et le tournant plus mature et violent du studio et les développeurs du moment ont planché sur un jeu de plateforme dont le héros était Kirby.





Attention, ce n'est pas tout à fait le Kirby que l'on connait aujourd'hui, il était plus jeune et portait une mèche de cheveux (Snif, oui Kirby a été atteint de calvitie....). Voici des images partagées par @KidKirbyArchive, mis en place par @Meeper12346 (qui dirigeait autrefois @FactsKirby) pour documenter le plus possible tout ce que l'on peut connaître sur ce projet Kid Kirby.

On découvre également un meilleur rendu du Roi Dedede que celle connue dans une brochure interne de 1995, partagé par Steve Hammond – ancien membre de DMA Design, travaillant sur les notices des jeux et une partie du design graphique (il a notamment travaillé sur les célèbres Lemmings). Selon Steve, il s'appelait Prince Dedede dans Kid Kirby, et n'était donc pas encore un roi. C'est également le seul rendu connu à avoir été créé par Nintendo of America.







Est-il vrai que la version SNES de Lemmings 2 : The Tribe permet de brancher le Bazooka de la Super Nintendo et de tirer sur les lemmings à l'écran ? Si oui, comment cette idée géniale a-t-elle pu rester secrète pendant si longtemps ? C'est tout à fait vrai. J'ai vu Mike (Dailly) leur tirer dessus avec l'appareil en question. Je pense qu'il a ajouté ce genre de fonctionnalités parce qu'il s'ennuyait. Si je l'avais écrite, elle aurait figuré dans le manuel, suggérée de manière cryptique. Il se trouve que j'ai écrit le manuel de Lemmings III. C'était une priorité si élevée que j'ai dû littéralement fouiller dans le dossier temporaire du réseau pour trouver des images que je pouvais utiliser. Ce n'est pas une blague. Steve Hammond est régulièrement une mine d'informations sur les jeux sur lesquels il a pu travailler. Ainsi en 2015, il révélait quelques infos concernant des options cachées sur Lemmings 2 sur Snes au site Arcade Attack

Lemmings et Unirally, un jeu de monocycle sur Snes, ont été un coup de maître pour le studio dirigé à l'époque par Dave Jones. En concevant des jeux 2D drôles et créatives, ils ont attiré l'attention de Nintendo qui prospectait déjà dans le vivier européen pour apporter de nouveaux titres à leurs consoles, en particulier le studio Rare avec Donkey Kong Country et GoldenEye 007 dont nous avons reparlé récemment (Sony faisait la même chose avec le studio Psygnosis et son célèbre WipEout).



Alors que Nintendo venait de commandé un titre Donkey Kong à Rare, le constructeur prend contact avec DMA Design pour passer commande d'un jeu Kirby : ce sera Kid Kirby !





William Audureau en avait parlé dans un billet du Monde en rencontrant quelques membres de l'équipe.





Il était totalement différent de tous les autres jeux alors en développement chez DMA Design », se rappelle Michael Stiring, alors membre de l’équipe en charge de traquer les bugs. Mignon, rose, inoffensif, il est à l’opposé complet des productions qui ont depuis rendu célèbre Rockstar. Lee Bekier, l’un des concepteurs de niveau sur le jeu à l’époque, se rappelle d’un titre qui aurait pourtant mérité de connaître le succès. « Le jeu était extrêmement drôle à jouer, certains niveaux dans le monde féerique étaient plein de couleurs, les graphismes rendaient super bien à l’écran ».





Différentes images ont été partagées depuis sur ce jeu :







Pendant deux années, DMA Design travaille sur ce jeu qui devait utiliser la souris dédiée, la Nintendo Mouse, de la Snes. La Nintendo Mouse avait été développée pour le titre de dessin Mario Paint. Elle était compatible avec divers jeux Snes comme Tin Stars (jeu de tir se passant dans le Far West), Cannon Fodder, Operation Thunderbolt de Taito, Lemmings 2 The Tribes, Arkanoid 2 the revenge of Doh, Civilization, King Arthurs World, le jeu de puzzle Mario and Wario, Terminator 2 The Arcade Game.







Mais le temps de développement fort long et l'échec du périphérique sonnèrent le glas du projet qui fut annulé car nous arrivions en fin de vie des consoles 16 bits, Nintendo conservant de l'intérêt pour le studio qui travaillera ensuite sur la N64, M Miyamoto se rendant lui-même dans les locaux du studio, qui créera par la suite deux titres étranges : Body Harvest et Space Station Silicon Valley.





Vous contrôliez Kirby à la souris en l’étirant comme un élastique puis en le relâchant. L’idée était de collecter autant d’étoiles que possible dans les ennemis en évitant des ennemis, explique Lee Bekier, qui avait conçu l'un des huit mondes du jeu, avec un design constitué de rivets, d'acier, de poutres et de ressorts. Quand Kirby était dans les airs, vous pouviez lui mettre des claques pour le faire changer de direction, vous donnant un peu plus de contrôle, précise Michael Stiring.



Les images ci-dessous ont été partagées par Steve Hammond :





Steve a également partagé le texte du début de l’intrigue du jeu. Le titre débuterait par une vision de Kirby endormi, brutalement réveillé par quelque chose qui se passerait au niveau de la Dream Spring ( ou Fountain of Dreams). Un ressort cesse de fonctionner et Kirby décide qu’il doit le réparer, alors il part à l’aventure pour trouver le nécessaire :

Toutes les images et informations autour de ce jeu sont désormais centralisés sur un compte twitter dédié, Kid Kirby Archive





Kirby's Air Ride (N64)

On connaît forcément Kirby's Air Ride sur GameCube, le seul jeu Kirby publié sur cette console Nintendo. RYoGA nous avait partagé il y a un an une petit vidéo retour sur ce jeu, que nous repartageons ci-dessous.



[Retour sur] Kirby Air Ride (Gamecube) 17/09/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Pourtant le jeu à la base devait sortir sur Nintendo 64 au départ, en empruntant quelques chemins différents. Si la version finale sur GameCube s'apparente plus à une sorte de Mario Kart très particulier avec Kirby pouvant absorber ses adversaires au passage, la version N64 tirait beaucoup plus sur un gameplay similaire à une descente en snowboard.



Kirby's Air Ride 64 17/09/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube



Nintendo 64 Pre-Release Footage (SM64 Soundtrack 7/19 Promo) [VHS Capture] 17/09/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube Rendez-vous à la position 6 minutes 04 pour voir d'autres images de ce jeu en qualité supérieure.

New Kirby Adventure (GameCube)

Dernier titre, c'est un jeu d'aventure Kirby qui a été annoncé en 2005 puis retardé régulièrement sans jamais sortir. Une partie des idées seront reprises dans Kirby's Adventure Wii. Le Roi Dadidou a volé l'Etoile Warp de Kirby et celui-ci part à sa recherche. Le jeu reprenait le concept des Acolytes de Kirby's Fun Pak, en étendant la possibilité d'en invoquer trois pour l'aider dans sa quête, tous différenciés par une couleur pour permettre aux différents joueurs de s'y retrouver visuellement à l'écran. On avait ainsi le jaune, le bleu et le vert pour les autres joueurs dans l'ordre et nous pouvions avoir un acolyte géré par l'IA, de couleur rouge.



Kirby Adventure GCN GameCube Trailer - E3 2005 17/09/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube





Deux autres vidéos sur ce jeu ont été publiés ces derniers mois, notamment sur Mag Mo5.





New Kirby Adventure GCN Footage! 17/09/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube



New Kirby Adventure GCN Footage! (Pt.2) 17/09/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Kirby et le monde oublié, KIRBY STAR ALLIES, Super Kirby Clash, Kirby Fighters 2, Kirby's Dream Buffet....Kirby a été régulièrement présent sur la Nintendo Switch et auparavant sur 3DS. Mais avant de trouver un certains rythme de croisière, la franchise a cherché diverses voies pour éviter de se répéter et certains essais n'ont pas donné de sorties concrètes. Parfois certaines idées ont tout de même été récupérées au sein d'autres épisodes. Faisons le point sur 3 jeux Kirby dont le développement a été annulé.