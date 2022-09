Jeff Grubb s'explique sur l'absence de Wind Waker et Twilight Princess dans le dernier Nintendo Direct

I'm sorry 18/09/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Bien que le Nintendo Direct diffusé cette semaine a été une réussite en terme de communication pour Nintendo, cet épisode a laissé de nombreux joueurs sur leur faim. Il faut dire que cela faisait des semaines qu'on leur avait teasé le retour de deux jeux The Legend of Zelda : Wind Waker et Twilight Princess.Si la rumeur de ces remakes court depuis plusieurs années, c'est Jeff Grubb, célèbre insider qui a forgé sa réputation ces dernières années, qui avait remis une pièce dans la machine en annonçant ces deux remakes pour ce Nintendo Direct de la rentrée.Hélas, Nintendo en avait décidé autrement et la seule annonce concernant The Legend of Zelda lors de ce Nintendo Direct aura été celle de la date de sortie du prochain jeu The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom.Jeff Grubb n'a pas eu de choix que de faire une vidéo où il s'excuse de son erreur et où ils revient sur les causes de cet échec :Pour la faire court, Jeff Grubb explique qu'il s'est laissé emporté par l'information qui lui avait été rapportée et qu'il n'a jamais vérifié cette source en particulier comme pour tous ses autres leaks et révélations. Avec son acolyte Mike Minotti, ils sont été pris dans la hype liée présente depuis plusieurs mois et n'ont pas chercher à approfondir le sujet plus que ça.Mais lors de ses précédentes révélations, Jeff Grubb avait également discuté de l'arrivée dès la fin de cette année d'un remaster de Metroid Prime. Le remake du jeu GameCube de 2002 n'a pas davantage pointé le bout de son nez que les deux jeux Zelda et le YouTubeur a tenté de s'expliquer, une fois de plus.Pour lui, le jeu reste bel et bien prévu pour cette fin d'année et son absence du dernier Direct sera directement lié à l'annonce de la sortie de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom. L'univers des deux séries serait trop différent pour les apprécier successivement dans une même présentation. De plus, le véritable jeu Metroid attendu par les fans est Metroid Prime 4 qui semble encore loin d'être abouti, d'où la nécessité de ne pas embrouiller le message concernant les jeux à venir prochainement sur Nintendo Switch.Si Metroid Prime s'apprête bien à faire son retour sur Nintendo Switch cet hiver, il ne reste pas énormément de temps pour Nintendo pour l'annoncer... et donner ainsi raison à Jeff Grubb qui a appris une bonne leçon d'humilité cette semaine.