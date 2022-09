La Switch en perte de vitesse au Royaume-Uni

Galerie images 18/09/2022

La console de Nintendo se vend moins bien que ses concurrentes au Royaume-Uni en cette seconde moitié de l'année 2022. En effet, même si la pénurie de composants a affecté le nombre de ventes de la console de Sony, celle-ci n'en est pas moins en forte augmentation : les consoles subissent un tournant au niveau des ventes pour ce mois d'août 2022 d'après Gameindustry. Pour cause un regain des stocks au niveau de la Playstation 5 ces dernières semaines (+56% au mois d’août 2022) ainsi qu'une augmentation des ventes du jeu Horizon Forbidden West du studio Guérilla, deux facteurs qui ne sont pas étrangers à ce changement de tendance.Le bundle de la console se révélant être de plus en plus disponible en boutique, les consommateurs n’hésitent pas à passer à l’acte d'achat, et ce malgré la récente annonce de Sony concernant l'augmentation du prix de sa machine.Même si le succès de la console de Sony est au rendez-vous pour cette période, Nintendo ne s'en sort pas trop mal avec une hausse de 4% des ventes sur le mois d'août. Les consoles Xbox Series ont également connu une augmentation des ventes de 20%. Cependant, les ventes de machines sont toujours en baisse d’une année sur l’autre.Pourtant, en dépit de l’augmentation des ventes de consoles par rapport à juillet, les ventes de jeux ont chuté de 3% par rapport au mois précédent et ont été inférieures de 10% à celles d’août 2021.C’est donc toujours un marché difficile sur lequel Nintendo se porte très bien malgré tout.