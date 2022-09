[Rumeur] Splatoon 3 : de nouveaux modes de jeu seraient prévus pour le Salmon Run

A l’occasion de la sortie du troisième opus de la licence, le mode Salmon Run a subi de multiples modifications pour son retour après une intégration réussie dans Splatoon 2. Cependant il semblerait que Mr. Ours ait encore quelques plans concernant son business.A lire aussi : Le prochain festival Splatoon annoncé En effet, à en croire OatmealdDome, dataminer réputé autour de la licence, trois nouveaux modes de jeu devraient s’ajouter au mode Salmon Run : les modes “Duo”, “Souterrain” et “Concours”.Les modes “Duo” et “Souterrain” comporteraient leurs propres niveaux et récompenses (le mode “Souterrain” comporterait des quotas plus élevés pour des récompenses plus hautes. Cependant, rien de tout cela n’est encore officiel et la possibilité que ces modes soient présents de en guise de modes occasionnels n’est pas non plus à exclure.