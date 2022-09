PowerWash Simulator viendra sortir son Kärcher sur Nintendo Switch

Si vous suivez un peu Twitch, vous connaissez sans doute déjà PowerWash Simulator : la simulation de station de lavage a connu un beau succès à sa sortie sur PC et consoles Xbox en juillet dernier. Aujourd'hui, à l'occasion de l'ouverture du Tokyo Games Show, Square-Enix a annoncé l'adaptation prochaine du jeu développé par FuturLab sur consoles PlayStation et Nintendo Switch.Au programme : du lavage, du lavage et encore du lavage ; sur tout type de surface évidement !Plus concrètement, vous allez vous devoir vous servir de votre nettoyeur haute pression pour faire disparaître la crasse de bâtiments, de véhicules et d'objets de toute taille. Des améliorations de votre équipement viendront bouleverser votre aventure !Le jeu dispose d'un mode Carrière et même d'un mode coopératif en ligne avec un mode libre jouable jusqu'à 6 ! Idéal pour se détendre après une longue journée de travail non ?Square-Enix éditera le jeu développé par FuturLab par l'intermédiaire de Square-Enix Collectif. Aucune date de sortie n'est connue pour le moment.