Une édition collector pour Persona 5 Royal

Le 21 octobre prochain, la saga Persona débarquera enfin de façon concrète sur Nintendo Switch avec la sortie de Persona 5 Royal, plusieurs années après sa sortie sur PlayStation 4. L'attente aura été longue mais nous espérons qu'elle en aura valu la peine !Le jeu sera disponible évidemment sur le Nintendo eShop mais aussi en physique et une édition collector viendra sans doute attirer l'œil des fans de la série. Intitulée "1 More Edition", ce collector inclura évidemment le jeu mais pas que !Comme vous pouvez le voir ci-dessous, le collector prendra la forme d'un coffre aux trésors contenant un cadre photo, un paquet de cartes de tarot, des lithographies, et le traditionnel steelbook du jeu Persona 5 Royal. Pour ranger tout ça, une belle sacoche d'ordinateur 15" avec le logo Akechi.Tout cela donne envie non ? Pour le moment, il faudra passer par le site d'Atlus pour se le procurer mais il est probable qu'il arrive aussi chez d'autres revendeurs dans les jours qui viennent.Rendez-vous le 21 octobre pour découvrir Persona 5 Royal sur Nintendo Switch. Suivront ensuite Persona 3 Portable et Persona 4 Golden. De quoi rassasier les fans de la série sur Nintendo Switch !