Dossier Nintendo Switch (Switch)

Rétrospective Nintendo 2022 : Nintendo plus fort que toi ! En 2022, Puissance Nintendo, c'est 1712 articles dont 1385 news, 39 dossiers, 248 tests et 19 sessions PN ! De quoi satisfaire Mario et ses amis de la meilleure façon. Retour sur les grosses surprises de cette année avec notre grande rétrospective Nintendo 2022 ! Dossier Pass Circuits Additionnels Mario Kart 8 Deluxe

Film d'animation Super Mario Bros.

Alors que la Nintendo Switch a soufflé sa 5ème bougie en 2022, Nintendo et les éditeurs n'ont pas ménagé leurs efforts pour apporter des expériences vidéoludiques correspondantes à l'ensemble des joueurs. Si l'année 2021 annonçait le retour à la vie "normale", 2022 est l'année de la diversité avec une offre de jeu de plus en plus grande pour la console de Big N. Il est grand temps de faire le bilan de ce que Nintendo a pu nous apporter durant cette année. En avant les manettes !

L'année 2022 a été chargée. Que ce soit par Nintendo ou les éditeurs tiers, le catalogue de jeux de la Switch continue de s'étoffer afin de répondre à l'ensemble des joueurs. A travers des sorties comme Pokémon Ecarlate/Violet, Bayonetta 3, Splatoon 3, Xenoblade Chronicles 3, Sonic Frontiers, Kirby et le monde oublié, Dragon Quest Treasures ou Mario et les lapins crétins : Sparks of Hope, il est difficile de faire un choix. Il nous tarde de savoir ce qu'ont prévu Nintendo et les éditeurs pour l'année 2023 (Metroid Prime 4 par exemple) après une année 2022 époustouflante sur notre console de prédilection. Toute l'équipe vous souhaite une belle fin d'année !