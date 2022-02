[NINTENDO DIRECT] Kirby s'offre de nouvelles capacités dans Kirby et le monde oublié

Kirby et le monde oublié - Découvrez le Transmorphisme ! (Nintendo Switch) 02/10/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Durant le Nintendo Direct du 9 février, Nintendo a dévoilé une nouvelle présentation de son prochain jeu : Kirby et le monde oublié.Dans cet opus, Kirby découvre sa capacité de Transmorphisme : la petite boule rose est capable à présent d'absorber des éléments comme une voiture ou un distributeurs afin de progresser dans les niveaux. Changez-vous par exemple en voiture pour rouler plus vite, en plot pour percer des canalisations, en distributeur pour bombarder vos ennemis, en élévateur pour vous surélever, en ampoule pour éclairer le niveau, etc.Lors de votre aventure, vous pourrez secourir les Waddle Dees. Ces derniers agrandiront le village, vous permettant de faire évoluer les capacités de Kirby. L'armurerie vous octroiera ainsi plus de compétences, qui pourront être améliorées par la suite. Ces pouvoirs rendront le parcours de niveaux et l'affrontement des ennemis différents a chacun de vos passages.Pour cette nouvelle aventure en 3D, la petite boule rose de Nintendo devra découvrir l'origine et les objectifs de ces nouveaux ennemis ("la meute") afin de rétablir la paix.Soyez prêt pour le retour de Kirby dans Kirby et le monde oublié, prévu pour le 25 mars 2022. Pour les plus impatients, les précommandes sur le Nintendo eShop sont ouvertes.