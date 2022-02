[NINTENDO DIRECT] Quand l’anime Demon Slayer arrive sur Switch

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles | Launch Trailer 02/10/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Sorti depuis octobre 2021 sur les autres plateformes, Demon Slayer - Kimetsu Yaiba - The Hinokami Chronicles arrive sur Nintendo Switch le 10 juin prochain.C'est CyberConnect2 qui nous propose cet arena fighter en reprenant l'œuvre originale, le manga de Koyoharu Gotōge. La bande annonce laisse imaginer un jeu fidèle à la qualité des animations de l'anime et à la profondeur de l'histoire On y retrouve le pourfendeur Tanjiro qui combat les démons dans sa quête pour rendre sa forme humaine à Nezuko, sa soeur transformée en démon.Le développeur promet des combats épiques en apprenant à maîtriser le compétences spectaculaires de Tanjiro. Un mode combats en tête à tête en ligne ou en local. Une histoire touchante avec en prime des doublages avec les voix originales de l'anime.