[NINTENDO DIRECT] GetsuFumaDen: une suite qui arrive 35 ans plus tard

"La mort n'est qu'une étape dans le monde des Enfers en constante évolution qui vous proposera des niveaux et des défis renouvelés à chaque tentative.Les améliorations permanentes, les armes personnalisables et la progression variable à chaque niveau apporteront leur lot de nouvelles opportunités et difficultés à chaque fois. "

GetsuFumaDen: Undying Moon - Announcement Trailer - Nintendo Switch 02/10/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Il aura fallu attendre 35 ans pour que la licence revienne avec une suite de GetsuFumaDen, jeu original sorti sur Famicom en 1987. Exclusivité japonaise jusqu’à lors, ce nouvel épisode est à présent disponible sur le Nintendo eShop pour les joueurs occidentaux.Ce roguelike hack-and-slash fait évoluer son personnage dans un univers fantasy aux graphismes 2D inspirés par l’ukiyo-e (mouvement artistique japonais). Vous incarnez Fuma, chef et gardien du monde des vivants et partez dans les enfers pour combattre la source du cataclysme.Vous pourrez vous battre contre des boss plus violents les uns que les autres et maîtriser l’enchaînement des mouvements inspirés des arts martiaux. Mais aussi récupérer des éléments pour fabriquer, améliorer ou débloquer des capacités sur votre arme principale ou secondaire.On peut lire sur le site Nintendo France:Vous pouvez acheter le jeu via le Nintendo eShop dès à présent pour 24.99€ pour sa version classique et 34.99€ pour sa version deluxe qui comprend un digital artbook, un mini OST ainsi que ce qui semble être un poster.