La magie vous attend avec Hogwarts Legacy : l'héritage de Poudlard

Hogwarts Legacy : L'héritage de Poudlard - Le Sombre Héritage de Sebastian Pallow 23/08/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube





La magie de Poudlard vous attend l'année prochaine sur toutes les plateformes dès le 10 février 2023.





La Gamescom, c'est le salon du jeu vidéo européen. L'événement vient d'ouvrir ses portes en Allemagne pour le grand plaisir des joueurs.Parmi les jeux les plus attendus : Hogwarts Legacy ; l'héritage de Poudlard a profité du salon pour dévoiler une nouvelle bande annonce ainsi qu'une nouvelle date de sortie.Dans ces quelques minutes, le protagoniste a choisi de suivre la voie de Salazar Syltherin (Salazar Serpentard en vf). Si vous êtes connaisseurs de l'univers Harry Potter, vous comprenez tout à fait ce que cela sous-entend.Magie interdite et sorts perdus seront donc de la partie si vous décidez de vous lier d'amitié avec Sébastian Pallow.Ce sera donc à vous de vous forger votre héritage magique en fonction de vos choix et vos décisions. Serez-vous prêt à découvrir les trésors des différentes maisons (Serpentard, Poufsouffle, Gryffondor ou Serdaigle) ?Pour l'heure, Hogwarts Legacy est prévu pour le 10 février 2023 (si la version switch est concernée).Sachez également qu'une version Deluxe digitale est prévue. Si vous précommandez cette version, vous obtiendrez une monture de Sombral, des cosmétiques ainsi que l'arène de combat Mage NoirDites nous en commentaire si l'aventure dans les confins de la magie noir et des sorts obscurs vous intéressent