Petit Dej PN du mardi 23 août : Star Wars, The Rumble Fish 2, Mario Kart Tour, Disgaea 7, Pokémon Go, le PS VR2 et l'ouverture du salon européen Gamescom 2022

De l'eau dans le gaz pour le prochain remake Star Wars : Knights of the Old Republic.

Le développement de Star Wars : Knights of the Old Republic - Remake effectué jusquà présent par le studio d'Aspyr, filiale d'Embracer Group, semble connaître des ratés. Selon Blomberg , Disney, Sony Interactive Entertainment et les décideurs d'Embracer Group n'ont pas validé le projet en l'état et donc décidé de confier désormais le projet de développement à l'un des studios d'Europe de l'Est de Saber Interactive, autre filiale d'Embracer Group, selon un rapport de Jason Schreier publié par Bloomberg et citant une personne au courant de ce changement.









Décidément, le développement des Star Wars (films, série ou jeu vidéo) est loin d'être un fleuve tranquille.





Embracer a pour objectif de moderniser techniquement le hit Knights of the Old Republic, sorti en 2003, qui permettait de se créer son propre Jedi pour aller combattre dans une histoire riche et complexe, tout en choisissant de suivre le côté obscur ou lumineux de la Force. Ce nouveau report tombe mal alors que les actions du groupe ont plongé ce lundi après les critiques très mitigées du prochain titre de la franchise Saints Rows. Depuis le début de l'année, l'action du groupe a perdu 28%. Même si cela ne remet pas en cause ses achats stratégiques récents, on note que les studios ont désormais beaucoup de pression sur la qualité des titres et de grandes difficultés pour boucler des développements ayant tendance à s'allonger de plus en plus.





Si les remakes sont devenus monnaie courante ces dernières années, il est rare qu'un jeu change de société au milieu de son développement. Cela entraîne presque toujours des retards importants. Le nouveau développeur doit apprendre à s'adapter à un code inconnu et, dans la plupart des cas, il doit revoir ou au moins modifier les décisions prises précédemment pour le projet. On souhaite que la Force soit avec la nouvelle équipe !

La dernière bande-annonce du jeu Rumble Fish 2 nous permet de découvrir le nouveau portage en action





The Rumble Fish 2 est un nouveau portage du jeu sorti sur PlayStation 2 en 2005, à l'origine un titre développé pour la plate-forme d'arcade Atomiswave. La vidéo met en avant l'animation et les scènes de combat du jeu, ainsi que ses graphismes haute définition dans un affichage 16:9 (ce qui n'était pas le cas à l'époque). The Rumble Fish 2 est attendu cet hiver sur PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch et PC via Steam.

The Rumble Fish 2 est un jeu de combat en 2D comprenant un casting éclectique de personnages armés de techniques sauvages et flashy dont les visuels sont alimentés par le système unique du jeu "Smooth Model Animation", permettant une animation de sprite 2D exceptionnellement magnifique pour chaque membre. The Rumble Fish 2 apportera également une foule de nouvelles améliorations et de fonctionnalités destinées aux fans de jeux de combat. En plus d'une présentation sur grand écran 16:9 qui modernise les superbes graphismes et animations du jeu, les joueurs pourront affiner leurs compétences dans le tout nouveau mode d'entraînement avant de se mesurer à des adversaires du monde entier dans des combats en ligne de type "joueur contre joueur" propulsés par le rollback netcode, une fonctionnalité considérée comme absolument essentielle par les meilleurs joueurs de jeux de combat. Le mode Entraînement permettra de personnaliser l'IA et les jauges pour une meilleure expérience d'apprentissage. Les fans inconditionnels pourront également se délecter d'une foule de dessins de personnages, de musiques, de documents sur les coulisses de la production et bien plus encore dans le tout nouveau mode Galerie. The Rumble Fish 2 a été un jeu populaire dans les salles d'arcade japonaises pendant de nombreuses années, et des tournois sont encore occasionnellement organisés par la communauté", a déclaré Nicolas Di Costanzo, président de 3goo, dans un communiqué de presse. "Sa longévité témoigne de l'excellent travail que le développeur Dimps' a réalisé avec le jeu, grâce à ses deux décennies d'expérience dans la conception de jeux de combat. L'équipe de Dimps a créé des systèmes de combat étendus et a offert aux joueurs un nombre infini de stratégies, ce que la communauté adore absolument. Ici, à 3goo, notre mission était de développer ce titre populaire en le portant sur les plateformes de console et d'introduire les grandes fonctionnalités que le jeu a à offrir aux joueurs de console, comme le mode PvP en ligne et un endroit pour apprendre correctement les combos et nous attendons avec impatience sa sortie. Nous espérons également que les fans de la franchise seront enthousiasmés par quelques autres annonces surprises que nous aurons avant la sortie, alors restez à l'écoute !"

Le PlayStation VR2 sera lancé début 2023 et continue à démocratiser ce type de périphérique auprès des gamers.

Sony Interactive Entertainment a donc enfin donné une fenêtre de lancement de son prochain kit de réalité virtuelle, le PlayStation VR2, compatible avec sa PlayStation 5 : ce sera un lancement au début de l'année 2023. Vous pourrez donc économiser quelques unes de vos étrennes pour investir dans ce nouveau périphérique, si vous possédez bien évidemment une PS5.

Sony continue à croire fermement dans les possibilités ludiques de jeu apportées par la VR et devient un faire de lance pour booster l'introduction de ce périphérique auprès du public, effectuant les mêmes efforts de démocratisation pour le Blu-ray à l'époque de sa PS3.





La réalité virtuelle que l'on nous avait tant vanté a du mal à s'imposer. Mais il faut reconnaître qu'il existe quelques titres de qualité et que de nombreuses expériences sont proposées au grand public, en particulier dans les musées. Il suffit sur Paris de faire un petit tour à la Cite de l'Architecture pour visiter la grotte de Lascaux dans une représentation virtuelle en 1:1, de nous promener à l'Institut du monde arabe pour l'animation "L'horizon de Khéops", retrouver Notre Dame en réalité virtuelle à la Défense jusqu'à fin 2022 ou tout simplement de faire un petit tour sur la Lune avec l'animation avec l'animation Up To Space qui s'est achevé le 20 août 2022 au Musée de l'Air et de l'Espace du Bourget.







Du côté de Nintendo, cela reste le calme plat, l'expérience peu qualitative du casque virtuel en carton du dernier kit Nintendo Labo n'ayant pas connu de descendance. Un standbye qui s'accompagne de report de tous les projets de Switch 2 pour cause de problème de stocks de pièces détachés et hausse généralisé du coût des matières premières et des frais de transport. Quand aux autres innovations de Nintendo, notamment dans le domaine de la santé, dont les derniers échos concret remontent à 2015, c'est silence radio complet.

Venez capturer vos Pokémon de Pokémon Go dans les McDonald's en France

Le célèbre jeu Pokémon GO débarque le 22 août dans toutes nos enseignes McDonald’s™ et McCafé® en France. Durant 1 an, tous les restaurants McDonald’s™ vont se transformer en PokéStop et nos restaurants disposant d’un espace McCafé® vont devenir des Arènes.

Entre les Pokémon et McDonald's, c'est une histoire d'amour et un partenariat commercial juteux qui existe depuis des années. Alors que certains pays bénéficient actuellement de kit de cartes Pokémon, c'est au tour de Pokémon Go de bénéficier de nouvelles actions en France. Rien de vous oblige à effectuer vos achats mais si vous êtes à la poursuite de certains Pokémon, les restaurants Mc Donald's vont devenir des lieux intéressants pour votre quête.









Nos restaurants disposant d’un espace McCafé® deviennent des Arènes : venez affronter les équipes rivales dans les espaces McCafé® et devenez le maître de l’arène. La liste des espaces en France est consultable



Disgaea 7 annoncé pour PS5, PS4 et Switch ! Le jeu vient d'être annoncé et va arriver rapidement, du moins au Japon. En effet, sa date de sortie est prévue pour le 26 janvier 2023 selon Nippon Ichi Software.

『魔界戦記ディスガイア7』プロモーションムービー 23/08/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Ce 7e volet de la franchise Disgaea, toujours de type RPG stratégique, sera lancé sur PlayStation 5, PlayStation 4 et Nintendo Switch. De nouvelles informations devraient paraître dans les prochains jours.

Tout roule pour Monster Hunter Rise et son extension Sunbreak. Le jeu vient d'être annoncé et va arriver rapidement, du moins au Japon. En effet, sa date de sortie est prévue pour le 26 janvier 2023 selon Nippon Ichi Software.Ce 7e volet de la franchise Disgaea, toujours de type RPG stratégique, sera lancé sur PlayStation 5, PlayStation 4 et Nintendo Switch. De nouvelles informations devraient paraître dans les prochains jours.



Avec un nouveau million d'unités vendues depuis Juillet, les expéditions et les ventes numériques de l'extension Monster Hunter Rise : Sunbreak dépassent désormais les quatre millions d'unités selon les derniers retours de Capcom (cumul PC via Steam et Switch, on ignore pour le moment le rapport des ventes entre les deux plateformes). Quel dommage en revanche que Capcom n'est pas sorti son extension Sunbreak sur une cartouche car la taille du jeu est importante et longue à télécharger selon votre lieu de vie.





Les chasseurs ont donc bien répondu présent en masse. Si vous souhaitez des conseils pour mieux vous aguerrir au combat, faites un tour sur notre Discord à la rencontre de notre expert en la matière KuroGeek, qui saura vous guider au mieux !





Avec la sortie de Sunbreak, l'opus de départ Monster Hunter Rise a connu une belle embellie des ventes (le jeu de base est obligatoire pour pouvoir jouer à Sunbreak), pointant désormais à plus de 11 millions d'exemplaires vendus.





Capcom a fait le point : au 23 août 2022, la franchise Monster Hunter (en cumulant donc toutes les ventes des précédents opus sur toutes les plateformes) a atteint les 86 millions d'exemplaires expédiés à travers le monde, ce qui en fait l'une des franchises les plus lucratives du studio. Et cela ne devrait pas s'arrêter avec les prochaines mises à jour envisagées. Les amateurs du jeu bénéficient d'une très grande communauté postant régulièrement divers conseils autour de cette franchise, comme cette vidéo récente de Arekkz gaming.



Monster Hunter Rise Sunbreak - You Should Be Using This Skill 23/08/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Mario Kart Tour nous annonce la nouvelle vague de tenues Mii (la 13e) et un challenge autour de Bowser



Alors que la saison des sorbets touche à sa fin, nous allons rempiler vers une nouvelle disposition du circuit GBA centré sur le château de Bowser, ainsi que la possibilité de récupérer deux nouvelles tenues Mii pour votre collection. Il va en falloir des rubis pour se procurer ces deux tenues, surtout si vous avez déjà du retard dans cette collection spéciale. Vous pouvez découvrir la petite vidéo en format short ici





Début des hostilités le mercredi 24 août 2022 à 8h00 du matin.

Mario Kart Tour - Mii Racing Suits Wave 13 23/08/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube Malgré le fait que Mario Kart 8 deluxe a rajouté de nombreux circuits disponibles sur Mario Kart Tour dans ses dernières vagues d'extension, on reste tout de même dubitatif sur le décalage entre les deux titres. Il n'y a pas photo, le plaisir de jeu et le challenge sont incontestablement du côté de Mario Kart 8 Deluxe, y compris sur les circuits similaires aux deux jeux. Mais Mario Kart 8 Deluxe pêche vraiment désormais sur la pauvreté de se véhicules et voiles et surtout sur les personnages jouables, bien plus nombreux sur Mario Kart Tour.





Il est grand temps que Mario Kart 8 Deluxe inclue quelques véhicules et personnages supplémentaires dans un prochain patch pour redresser la barre, si possible avant un éventuel Mario Kart 9 dont les rumeurs reviennent de temps en temps pour une éventuelle arrivée en 2024 (avant, ce n'est pas crédible, car le pass d'extension des circuits additionnels s'achève fin 2023).

Rendez vous ce soir pour l'ouverture de la Gamescom à 20h.



2022 gamescom Opening Night LIVE (ONL): Official Livestream: Sonic, Hogwarts Legacy, Outlast Trials 23/08/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube





