Le créateur de Dead Cells revient sur Switch en 2023 avec Nuclear Blaze

En août 2018, Dead Cells des français de chez Motion Twin sortait sur consoles. Près de 4 ans après, le jeu rogue-lite reste une référence sur la Nintendo Switch et ses nombreux DLC ont permis de maintenir l'intérêt des joueurs.Aujourd'hui, nous apprenons que l'un des créateurs de Dead Cells, Sébastien Bénard, se prépare à sortir son nouveau jeu sur consoles, désormais directement développé par Deepnight Games, sa propre entreprise d'une seule personne.Ce titre, intitulé Nuclear Blaze, est un jeu d'action en 2D dynamique dans lequel vous incarnez un pompier qui a pour mission de garder sous contrôle un gigantesque incendie, tout en menant l'enquête sur les causes de ce malheur.Découvrez ci-dessous un trailer du jeu :Parmi les caractéristiques du jeu, sa jouabilité et ses niveaux de difficulté ajustables sont mis en avant par Red Art Games, le studio français qui s'occupera du portage du titre du PC aux consoles. Il s'agit donc de nouveau d'un jeu 100% français.Le jeu est disponible depuis l'automne 2021 sur PC et il arrivera donc en 2023 sur consoles. A noter qu'il inclura le contenu "Hold my beer" de la dernière mise du jour du jeu qui ajoute des zones cachées dans les niveaux du jeu.