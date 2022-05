Liste des codes Kirby et le monde oublié : tous les mots de passe au 30 avril 2022

Si vous acquis Kirby et le monde oublié, vous serez ravi de pouvoir utiliser quelques uns de ces codes qui doivent être enregistrés auprès de Waddle Dee-liveries, ils permettent d'obtenir différents bonus. Prenez garde aux limites de validité de certains d'entre eux.





Cette liste a été mise à jour le 30 avril 2022 avec deux nouveaux codes !

Liste des codes de Kirby et le monde oublié (Switch) Voici la liste des codes du jeu Kirby et le monde oublié, disponible sur Nintendo Switch depuis quelques jours seulement ! Utilisez-les vite, certains ont en effet une durée de vie limitée ! Liste des tous derniers codes diffusés par Nintendo Les tous derniers codes diffusés sont les suivants : - ICONELEMENTS - Pièce d'étoile x300, Burger Kirby (dispo jusqu'au 6 mai 2022) - THIRTIETH - Pierre rare x1, Gâteau voiture (dispo jusqu'au 27 mai 2022) Les autres codes Kirby et le Monde Oublié depuis sa sortie - KIRBYMICROSITE - Pièce d'étoile x150, Boost d'attaque (disponible jusqu'au 10 juin)



- BRAWLINGCOLOSSEUM - Pièce d'étoile x500, Boost d'attaque (disponible en permanence pour le moment)

- CLEARDEMO - Pièce d'étoile x300 (disponible en permanence pour le moment)

- FIRSTPASSWORD - Pièce d'étoile x100 (en permanence maintenant)

- KIRBYSTORY - Pièce d'étoile x300 (en permanence pour le moment)

- KIRBYTHEGOURMET - Pierre rare, Gâteau bouche de voiture (en permanence maintenant)

- NEWADVENTURE - Pièce d'étoile x300, Pierre rare (pour toujours)

- THANKYOUMETAKNIGHT - Pierre rare x3 (en place de façon permanente pour le moment)

- GAMENEWS - 1 Pierre rare

- KIRBYGAMESTOPCAN - 150 pièces d'étoile et 1 tomate Maxim

- KIRBYNEWSDESK - 150 pièces d'étoile et 1 boisson énergétique

- THANKYOUKIRBY - 1000 pièces d'étoile et 1 pierre rare

- THANKYOUMETAKNIGHT - 3 Pierres Rares

Petite remarque concernant le code cadeau de KIRBYMICROSITE, qui provient du site nord-américain car il est la récompense d'un petit jeu où vous devez trouver les cinq objets cachés à travers ses différentes pages. Si vous êtes résidents nord-américain, faites la recherche vous-mêmes car vous pourrez profiter en plus de 100 points platines sur votre compte My Nintendo.







On notera que de très nombreux produits dérivés Kirby inondent actuellement le Japon, vous pouvez les découvrir via les quelques captures glissées dans ce billet.

Anciens codes non fonctionnels (date d'utilisation dépassée)

- Hobari-henkei de Daikibo Ken - Pièce d'étoile x100, gâteau Car-Mouth (disponible jusqu'au 25 avril)



- MOUTHFULMODE - Pièce étoile x100, Gâteau voiture-bouche (disponible jusqu'au 25 avril)





Kirby et le monde oublié sur Puissance Nintendo

Kirbyspower vous invite à lire son test de Kirby et le monde oublié sur Switch . Vous pouvez vous aussi donner votre avis sur le jeu (le formulaire pour ce faire se situe sur le côté droit de la page !).Et un bonheur n'arrivant jamais seul, sachez que le PNCAST du 27 avril 2022 est en partie consacré à Kirby et le Monde Oublié. Pour écouter cette émission, voici le petit lecteur qui va bien, vous pouvez aussi ajouter l'émission à votre application de podcast préférée (voici le lien du flux à ajouter dans votre application) pour être notifié des prochaines émissions ! Cliquez ici pour retrouver les liens du PNCAST dans les applications les plus populaires