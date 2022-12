Sports Story désormais disponible sur Nintendo Switch

Partez en quête de l’excellence athlétique dans Sports Story, maintenant disponible sur Nintendo Switch !



C'est Noël avant l'heure pour les fans de Golf Story : le nouveau jeu de sport-RPG de Sidebar Games, Sports Story est enfin disponible sur Nintendo Switch !Annoncé il y a plus de 3 ans, le jeu s'est fait attendre pendant un long moment. Nous le savions toujours prévu pour l'année 2022 donc sa sortie était forcément imminente mais il aura quand même fallu attendre ce vendredi pour voir arriver le jeu directement sur l'eShop de la console.Le jeu mélange des éléments de jeu d'aventure et de RPG dans un univers résolument sportif avec du volleyball, du football, du tennis et même du BMX ! Votre but : atteindre l'excellence athlétique. Rien que ça !Rendez-vous sur le Nintendo eShop pour obtenir Sports Story sur Nintendo Switch. Il est vendu au prix de 14,99 €.