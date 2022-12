Nintendo Switch Online : le retour de certaines icônes de joueur

En 2022, les abonnés au service Nintendo Switch Online ont eu accès à une nouvelle fonctionnalité sur leur Nintendo Switch avec l'arrivée des icônes de joueur personnalisables.Chaque semaine, des dizaines de nouvelles combinaisons d'icônes ont été disponibles, et cela sur la plupart des grosses sorties Nintendo de l'année 2022.Pour tous ceux qui auraient pris le train en route ou bien raté l'icône de leur rêve, Nintendo a pensé à vous et va mettre un jour à l'honneur avec quelques uns de ses éléments d'icône chaque jour jusqu'au 8 janvier.Des icônes issues de Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Xenoblade Chronicles 3 et d'autres seront donc de retour tous les jours ! Échangez vos points Platine contre ces icônes.Ne perdez pas de temps ! Le premier jeu est Kirby et le monde oublié !