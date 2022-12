Feuilletons le Magazine Nintendo japonais de cet hiver 2023

Galerie images 23/12/2022





Le 1e décembre, Nintendo a diffusé chez les revendeurs une nouvelle édition de son magazine publicitaire Nintendo Magazine. Moins dense en artworks renversants que les précédentes éditions, c'est toutefois un plaisir de plonger au coeur de l'actualité de Nintendo avec un tel support, disponible en version numérique et partiellement traduit en anglais.D'abord destiné au public japonais, prix et dates de sortie concerneront donc avant tout le public de l'Archipel, mais on aime bien feuilleter les pages virtuelles de ce magazine même de ce côté-ci du monde, et ce alors même que les pages traduites par Nintendo nous permettent par ailleurs de découvrir quelques informations.Nous disions plus haut que cette édition Hiver 2023 du magazine japonais était moins riche en artworks hivernaux des personnages de Nintendo, même si la couverture nous fait un peu mentir avec une splendide illustration adaptée de Splatoon 3 et très réussie :Le reste des pages ne manque certes pas de quelques clichés autour des Fêtes de fin d'nnée, mais cela ne transpire plus, au profit d'une information dense sur les sorties du moment, les disponibilités aussi bien en termes de jeux qu'en consoles et accessoires, pour aider le public japonais dans ses choix d'équipement.Plusieurs sorties-phares du trimestre ont toutefois droit à plusieurs pages dans ce nouveau numéro avec des approches plutôt amusantes comme cette sélection de produits pour votre casier dans Splatoon 3, la liste intégrale des Pokéballs dans Pokémon Ecarlate/Violet ou encore les musiques à écouter à Noël signées Kéké :Les joueurs japonais ont pu découvrir un nouveau T-shirt à venir en janvier dans le My Nintendo Store local :dsdsEt on termine avec la feuille calendrier des trois mois en cours pour accompagner vos petits événements de la vie quotidienne, les jours fériés ne correspondent toutefois pas avec nos jours fériés à nous :Pour consulter la version japonaise du magazine, cliquez ici . Pour feuilleter les 26 pages traduites en anglais, cliquez là Pour rappel, on vous propose de retrouver les précédentes éditions du magazine, précédemment publiées par Nintendo, au Japon :- Le magazine Edition Hiver 2022 - Le Nintendo Magazine Hiver 2021 - Le Nintendo Magazine de l'Eté 2020