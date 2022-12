WRC Generations disponible sur Nintendo Switch

WRC Generations | Nintendo Switch Launch Trailer 23/12/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Voilà un jeu qu'on ne glissera pas au pied du sapin : disponible uniquement en téléchargement sur l'eShop de la Switch, WRC Générations sort ce vendredi 23 décembre 2022 au prix de 49,99€.Voici la bande-annonce de lancement du jeu sur Switch, ça ne dure que 19 secondes alors ne clignez pas des yeux pour ne rien manquer :Avec pour nom complet "WRC Generations – The FIA WRC Official Game", WRC Generations est marqué par le passage des moteurs en mode hybride, avec ce que cela induit en termes de performances pour les voitures, de stratégie de course pour les pilotes et leurs équipes.Nacon nous propose quelques chiffres-clés sur sa fiche complète sur le site officiel de Nintendo :- 750km de spéciales uniques dans 22 pays- 49 équipes de la saison 2022 (Rally1 / Rally2 / Junior WRC)- 37 voitures de légendes et bonus supplémentaires- 165 spéciales chronométréesLes jeux sous licence officielle de rallye obéissent aux mêmes règles que les jeux sous licence de football : chaque année inclut son petit lot de nouveautés et de changements pour justifier l'achat de la nouvelle édition. Cette année, Nacon indique avoir "complètement refait" l'environnement du rallye de Suède, avec "6 spéciales inédites dans la région d’Umea".Parmi les autres nouveautés, on retiendra :- De nouveaux véhicules hybrides- Une nouvelle physique des véhicules encore plus réaliste- Un mode Ligues pour affronter d'autres joueurs via le Nintendo Switch Online.- Partage de livrées et stickers avec la communauté- La création et la gestion d’équipes directement intégrée au jeu