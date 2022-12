Jour 2 : Nintendo dévoile de nombreux jeux lors de l’événement « Inside The House Of Indies »

Nous sommes au quatrième jour des révélations, faisons un premier récapitulatif en reprenant ce qui nous a été présenté jusqu’à présent. Après notre volet de la veille, reprenons les révélations de la deuxième journée.







Nintendo nous a présenté quatre nouveaux jeux : The Captain, THE PUNCHUIN, The Gecko Gods et Risk of Rain Returns. La bonne nouvelle, c’est que plusieurs sont jouables dès à présent.

The Captain de Sysiac Games et Tomorrow Corporation

Dans ce jeu d'aventure d'inspiration rétro sorti il y a un peu plus d’un an sur PC, vous êtes le Capitaine Thomas Welmu, officier scientifique de la Flotte Spatiale, perdu à l'autre bout de la galaxie. Des forces obscures sont en route pour la Terre pour détruire votre planète - et vous possédez la seule chose capable de les arrêter. Vous devrez faire la course pour rentrer chez vous à travers la galaxie.



Rencontrez de nouveaux amis pendant votre voyage. Faites-vous de nouveaux ennemis. Vous ne pourrez pas sauver tout le monde. Qui laisserez-vous derrière vous ? Quelles civilisations allez-vous sauver - ou détruire - en cours de route ? C'est à toi de prendre toutes ces décisions.

Le temps presse. Chercherez-vous le chemin le plus rapide pour rentrer, ou ferez-vous un détour pour utiliser une technologie expérimentale de trou de ver? Est-ce qu'un lointain signal de détresse vaut le coup d’investiguer, ou devriez-vous plutôt utiliser votre temps pour collecter des fonds afin d'améliorer le moteur de votre vaisseau ? C'est à vous de décider, Capitaine.









Le titre bénéficie d’un très bon bouche à oreille sur PC Steam, le classant comme un mélange entre FTL et Space Quest bourré de clins d'oeil à la culture geek SF et notamment à Star Trek. Il faut aimer le principe du point'n'click et être sensible au design particulier en pixel art. Le jeu propose des combats spatiaux au tour par tour. Le scénario est très riche, mettant en avant des mondes multiculturels et une vision optimiste malgré un avenir sombre. Vous pourrez refaire différentes missions afin d’atteindre votre vision idéale, le jeu proposant divers nœuds scénaristiques permettant d’obtenir une fin radicalement différente. Tout ceci apporte donc une grande rejouabilité afin de découvrir toutes les possibilités.





Hélas, ce titre aura un défaut majeur pour certains joueurs : l’absence de version française. Pour profiter au mieux de l’aventure et des variations du scénario, il y a pas mal de textes. Le titre est disponible sur l’eShop depuis le 20 décembre 2022 au tarif de 19,99 €.



The Captain - Official Trailer 23/12/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

The PUNCHUIN de Shin'en

Disponible lui aussi depuis le 20 décembre 2022 au tarif de 14,99 €, ce mini jeu de 97 Mo vous permettra de jouer en solo ou deux en versus. De type Arcade, The PUNCHUIN est le nouveau bébé des créateurs de Fast RMX et de The Touryst.



Vous êtes dans une quête pour résoudre le mystère du trésor de Punch Mountain. Pour y parvenir : fraie-toi un chemin vers le sommet à coups de poing, récupère de l'argent et des diamants, améliore les compétences de tes poings grâce au Punch Shop, débloque des chemins qui te mèneront à de nouveaux niveaux et fais-toi de nouveaux amis en route.

Le titre aurait pu sortir sur une borne d’Arcade il y a une vingtaine d’années et ce côté rétro est mis en avant par une émulation CRT pour rappeler la nostalgie de ces temps anciens. Si cela vous tente de devenir un pingouin adepte du coup de poing dans ce jeu d’aventure puzzle stylisée très bien réalisé, voici un titre qui devrait séduire un large public en cette période de fin d’année.





Découvrons une longue séance de gameplay partagée par la chaine YouTube Justonegamr



The Punchuin - 30 Minute Gameplay [Switch] 23/12/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

The Gecko Gods d'Inresin & Super Rare Originals

Ce jeu ne sortira qu’en 2023 mais il étonne par son design graphique. Vous allez devoir explorer une île mystérieuse en incarnant un tout petit gecko qui a pour mission de sauver son ami. The Gecko Gods est un jeu d'exploration-aventure qui vous permet d’escalader tout ce que vous voulez grâce aux capacités de votre petit animal. C’est cette grande liberté de mouvement qui fait le sel du jeu car il va falloir regarder dans toutes les directions, ce qui n’est pas si simple à la base.







Vous allez découvrir une civilisation insulaire perdue, devoir vous frayer un chemin et résoudre de nombreuses énigmes et collectionner divers objets. Pour vous nourrir, rien de plus simple, il suffit de gober quelques insectes au passage avec votre longue langue. Un jeu où vous allez pouvoir prendre votre temps si vous le souhaiter, les plus pressés tenteront de résoudre l’histoire le plus vite possible. Une édition physique devrait être arriver courant 2023 sous l'impulsion de Super Rare Games.





Gecko Gods - Nintendo Switch Reveal Trailer 23/12/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Découvrons une petite vidéo de gameplay (une version alpha car le développement du jeu n'est pas achevé).





The Gecko Gods Alpha Gameplay 23/12/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Risk of Rain Returns de Hoppo Games et Gearbox Publishing

Il arrive lui aussi en 2023, en version remasterisé et doté de nouvelles façons de jouer. Les amateurs de roguelike peuvent déjà noter le titre dans leur agenda. On pourrait faire la moue en se disant qu’on a le droit à un nouveau remake, mais les développeurs semblent avoir passé en revue tout ce qui était bon et mauvais de ce titre de 2013 pour apporter les corrections, le coup de fraicheur et de nombreuses nouveautés pour justifier cette ressortie. Ajustement de gameplay, équilibrage, deux nouveaux personnages jouables (nous en avons en tout 15), une refonte du multijoueur.



C’est d’ailleurs en multi que ce titre se révèle le plus intéressant. En jouant en ligne jusqu’à quatre, vous allez vous partager le territoire à explorer. Vous allez diriger des survivants qui ont fui lors de l'attaque mystérieuse perpétrée sur votre vaisseau spatial. Le travail n’est pas mince car vous allez devoir affronter des hordes d’aliens le plus rapidement possible car si vous mettez trop de temps, les ennemis réapparaissent régulièrement, dans des variations de plus en plus puissantes et résistantes. De quoi vous mettre un grosse pression ! Equipez-vous en récupérant un arsenal impressionnant, passif ou actif, le loot est très important. Mais comme tout bon roguelike, la mort est définitive.



Vous allez être en quête de portails pour poursuivre votre exploration. Lors de son activation, pendant 90 secondes (ou plus en mode difficile), vous allez devoir affronter un respawn régulier de monstres qu’il faudra éliminer avant de pouvoir avancer dans le vortex.

Votre équipe est constituée de personnages disposant de quatre aptitudes à utiliser avec parcimonie, dans un panel de guerriers à débloquer au fur et à mesure. Très technique et tactique, assez difficile, Risk of Rain Returns est un titre qui se mérite. C’est une très bonne nouvelle de voir arriver ce titre sur Nintendo Switch.



Dev Thoughts 28 - Risk of Rain Returns 23/12/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Pour redécouvrir cette vague 2 proposée par Nintendo, voici la vidéo récapitulative :



Inside the House of Indies: Holiday Event Day 2 - Nintendo Switch 23/12/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube





