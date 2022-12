Fêter la fin d'année et le nouvel an dans Pokémon GO

L'année 2022 aura été riche en évènements pour Pokémon GO et la fin de l'année le sera tout autant avec les traditionnels évènements consacrés au passage à la nouvelle année.On commence par les festivités relatives à Noël : dès le 23 décembre et jusqu'au 31 décembre, la 2nde partie des fêtes d'hiver aura lieu avec notamment les formes évoluées d'Evoli qui seront coiffés exceptionnellement d'un chapeau de fête.A cela s'ajoutera une journée de Raids Séracrawl de Hisui, qui aura lieu samedi 24 décembre de 14 h à 17 h, heure locale. Ce sera la première fois que le Pokémon sera disponible ! Avec un peu de chance, vous pourriez même obtenir la version chromatique !Dès le 31/12 à 20h, Pokémon GO passe à l'année 2023 avec le retour des Pokémon costumés : un Pikachu coiffé d'un chapeau haut-de-forme de fête et le retour du Hoothoot du Nouvel An qui pourra, pour la première fois, évoluer en Noarfang portant la tenue du Nouvel An !Jusqu'au 4 janvier, toute une palette de Pokémon coiffé pour la nouvelle année sera disponible dans la nature, les raids ou bien les œufs. Retrouvez tous les détails sur la page du blog de Pokémon GO Pokémon GO est disponible gratuitement sur appareils iOS et Android.