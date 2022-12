Jour 1 : Nintendo dévoile de nombreux jeux lors de l’événement « Inside The House Of Indies »

Nous sommes au troisième jour des révélations, faisons un premier récapitulatif en reprenant ce qui nous a été présenté jusqu’à présent. Commençons donc par les révélations de la première journée.







Floppy Knights

Phoebe est une jeune personne talentueuse. Elle a fabriqué une main robotique nommée Carlton, et avec l'aide de cette dernière, son équipe cherche à récolter le plus d'argent possible pour permettre à Phoebe de partir de chez elle afin de vivre des aventures par elle-même.



Derrière ce pitch, Floppy Knights est un jeu de stratégie au tour par tour utilisant un système de cartes à jouer pour faire évoluer ses personnages et leurs capacités. On y incarnera Phoebe qui, grâce à ses inventions, va faire face à de nombreux personnages et de situations loufoques qui vont l'amener à se battre contre une armée de gobelins et d'autres créatures fantastiques. Le jeu de stratégie présente des dessins à la main de Marlowe Dobbe, artiste et animateur de Dicey Dungeons, et une bande sonore rétro de Graham Nesbitt, compositeur de Garden Story.



L'objectif du jeu sera de construire un deck de cartes efficace afin de défaire les groupes d'ennemis concentrés dans plusieurs petits niveaux. Les mouvements et les attaques auront un coût en énergie et le champ de bataille sera matérialisé par une grille avec des terrains ayant leur propre effet. Cette version complète pour notre Switch de Floppy Knights comprend toutes les quêtes secondaires DLC avec 24 nouveaux niveaux et plus de 50 nouvelles cartes. Le titre est prévu pour une sortie assez rapide et devrait coûter 19,99 € sur l’eShop, il est déjà disponible depuis le 19 décembre 2022 sur l'eShop Nord-américain. Attention, le titre est loin d'être facile à prendre en main, prévoyez du temps pour chaque combat.







Textes en français et une place de 2220 Mo pour l’accueillir. La chaîne YouTube de Justonegamr a mis en ligne une longue séance de gameplay que voici :



Floppy Knights - 60 Minute Gameplay [Switch]

Mortal Shell : Complete Edition

Sorti le 19 décembre 2022 pour 24,99 €, Mortal Shell: Complete Edition est un Dark Souls Like qui arrive dans une édition complète sur notre console Switch, regroupant tous les DLC et mises à jour de contenu sortis à ce jour.





Si le gameplay et le level design sont effectivement proches de Dark Souls, Mortal Shell s’en distingue par son système d’enveloppe (qui change le style de jeu et les statistiques) et fortification (qui permet au joueur d'encaisser une attaque, en complément de la parade). Votre faible personnage au départ peut revêtir jusqu'à 4 enveloppes différentes, qui sont autant d'armures d'anciens héros tombés au combat. Ces enveloppes ne seront pas disponibles immédiatement et si la première d'entre elles sera revêtue dans les premières minutes du jeu, il appartiendra au joueur d'avancer et d'explorer pour obtenir les suivantes.

Chaque enveloppe possède trois statistiques fixes, régissant votre endurance ou encore votre résistance. En récoltant des effigies d'invocation correspondant aux enveloppes, vous pourrez changer d’armure pour profiter de statistiques différentes. Pas mal de possibilités stratégiques donc, qui bousculent les habitudes d’un Dark Souls, dont les développeurs Cold Symmetry sont de grands fans. On notera la présence de pylones octroyant des instincts, une amélioration à choisir parmi trois possibles.





Mortal Shell est un RPG d'action impitoyable et profond qui teste votre santé mentale et votre résilience dans un monde brisé. Alors que les restes de l'humanité se flétrissent et pourrissent, des ennemis sans pitié suppurent dans les ruines, votre survie exigera une conscience, une précision et des instincts supérieurs. Posséder des guerriers perdus : Découvrez les restes des guerriers vaincus, réveillez ces rebut mortels, occupez leurs corps et ouvrez considérablement votre compréhension à diverses maîtrises du combat. Affrontez des ennemis redoutables : Votre chemin est jalonné d'adversaires dévoués à des dieux impénétrables. Contemplez des créatures à la fois pitoyables et grotesques, rassemblez votre courage et affrontez-les.

On y retrouve l'extension bien différente Virtuous Cycle, un mode roguelike complètement nouveau qui ajoute de la violence aléatoire et répétable à Fallgrim. Vous aurez aussi Hadern, autrefois votre mystérieux professeur, qui devient ainsi votre cinquième enveloppe utilisable en cours de partie. L’arbre de compétences de cette enveloppe est un peu différente car il permet de choisir une compétence principale à piocher parmi les quatre autres enveloppes que vous allez développer au fil de votre progression. De quoi vous constituer un build le plus optimisé possible.





On nous indique également la mise à jour de contenu Rotten Autumn, qui ajoute des coloris d'Enveloppe uniques, une nouvelle mini-quête, un puissant nouveau mode photo et une bande-son de boss alternative du groupe de black metal Rotting Christ. A noter que le jeu arrive également en version physique pour 39,99 € le 24 février 2023.Mortal Shell est un titre édité par Playstack, le jeu gère le français et nécessite 5120 Mo d’espace libre pour être accueilli sur Switch.





La chaîne YouTube de Rubhen925 a diffusé une première séance de gameplay du jeu sur Switch :





Mortal Shell - 25 mins of Nintendo Switch Gameplay

Roman Sands RE:Build et Pupperazzi

Roman Sands RE:Build et Pupperazzi devraient être lancés l'année prochaine.







Créé par Arbitrary Metric et Serenity Forge, Roman Sands RE:Build est un mélange de roman visuel, de simulation de survie, de résolution d'énigmes, d'horreur et d'aventure. Dans une retraite luxueuse située dans un monde apocalyptique, le joueur interagit avec des personnages étranges et doit essayer de trouver une sortie. Roman Sands RE:Build sera disponible sur Nintendo Switch à l'été 2023.



Roman Sands RE:Build Reveal Trailer

Créé par Sundae Month et Kitfox Games, Pupperazzi met le joueur dans la peau d'un photographe canin. Le monde entier semble peupler de chien et vous allez devoir les prendre en photos pour faire progresser votre carrière dans un monde en 3D. Un concept qui rappelle beaucoup New pokémon Snap avec plus de liberté de mouvement et qui devrait donc séduire les plus jeunes ou les joueurs cherchant des titres simples non violents, même si on doute quelque peu de la durée de vie de ce type de produit. Les pièces de l'appareil photo, comme les objectifs spéciaux, peuvent être achetées en utilisant la monnaie du jeu, les "bonks".





Vous pouvez interagir avec les chiens et les décors dans un univers assez loufoque. Vous serez face à des situations assez cocasses comme des missions où il faudra prendre en photo des chiens faisant du skate. Pupperazzi sera disponible sur Nintendo Switch au début de l'année 2023.



Inside the House of Indies: Holiday Event Day 1 - Nintendo Switch

