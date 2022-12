Un impressionnant demake Nintendo 64 de la bande-annonce de Super Mario Bros Le film

Mario Bros Movie Trailer... but it was made on the Nintendo 64 22/12/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Plusieurs fans ont eu ces dernières semaines la même idée : utiliser les sprites de la version Nintendo 64 de Super Mario 64 pour refaire les bandes-annonces du film Super Mario Bros. Celle dont il va être question dans cette actualité est particulièrement réussie, vous pouvez vous faire votre propre avis grâce au lecteur YouTube ci-dessous :Le crédit de ce travail revient à King Bob Gaming . Précédemment, un autre internaute, Coda sur Twitter , avait déjà parler de lui en proposant un demake de la toute première bande-annonce du film SMB, début octobre.Le second trailer proposé par Nintendo était un peu plus complet, et allait demander un peu plus de travail : il fallait encourager King Bob Gaming qui s'engagea alors à faire un demake complet si son extrait dépassait les 10.000 "likes" sur YouTube. 27.000 J'aime plus tard, nous y sommes donc !Une partie de la prouesse vient du fait que certains personnages n'existaient pas dans le jeu original : Luigi ou Donkey Kong.Autre élément important : la bande-son du jeu. King Bob Gaming a aidé Coda avec le demake de cette nouvelle bande-annonce. Et l'auteur indique qu'il s'engage à faire un demake du film entier si leur vidéo atteint les 100 000 Likes.A lire aussi : seconde bande-annonce officielle du film Super Mario Bros Le film d'animation Super Mario Bros, des studios Illumination, sortira en France le 29 mars 2023, et aux Etats-Unis le 7 avril 2023.Source : VG247.com