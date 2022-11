[N-DIRECT] Miyamoto dévoile la seconde bande-annonce du film d'animation Super Mario Bros

Nintendo Direct 2e bande annonce SMB Le film 29/11/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Vous pourrez voir à la fin du Nintendo Direct la version française de la bande-annonce. On ne sait plus trop si la VF est vraiment meilleure que la VO, n'hésitez pas à nous donner votre ressenti en commentaire, ou sur notre Discord





Shigeru Miyamoto était très joyeux pour nous présenter ce nouveau Nintendo Direct consacré a SMB Le film. Il a rappelé que nous avons été très nombreux à suivre la première bande annonce. Chris Meledandri intervient ensuite pour nous présenter Anya Taylor-John, qui prête sa voix à la Princesse Peach dans la version américaine du film. Son timbre de voix lui permet de répondre à ses sujets, les Toads, comme à Bowser directement.





Seth Rogen, qui prête sa voix à Donkey Kong, est aussi sollicité dans ce nouveau Nintendo Direct. Il nous explique qu'il est fan de Nintendo depuis toujours, à tel point que son chien s'appelle Zelda (pour la petite histoire, Miyamoto a aussi des animaux dans son quartier s'appellent Mario et Koopa !).





Mais ce que tout le monde attend, c'est la nouvelle bande-annonce : elle commence avec Mario qui entre dans une arène ou l'attend DK pour un combat évidemment épique : i l se prend une énorme raclée, avec beaucoup d'humour dans le dessin, de la part du gorille.





On voit ensuite que Luigi est capturé par Bowser : celui-ci s'adresse à lui en le menaçant de lui tirer un poil de moustache, et lui parle d'un humain avec une moustache tout comme lui, qui porte une casquette avec son initiale.





C'est alors qu'on découvre Peach : elle dirige son royaume comme on s'en doute, et veut arrêter Bowser. Les plans suivants nous montrent une séquence de jeu de plateforme ou Mario saute de plateforme en plateforme, pour finalement... tomber dans le vide. Mario se prend un poisson volant dans la figure, qui rappelle le niveau 1-3 de Super Mario Bros aux plus vieux !





La dernières séquence nous montrent tous les personnages en kart sur la route Arc-en ciel. Les mimiques des personnages sont très réussies, le visage plus réaliste de Peach est somme toute assez normal, et ne dénote pas dans les environnements concoctés par Illumination.

Super Mario Bros Le Film - Bande annonce VF [Au cinéma le 29 mars] 29/11/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

La seconde bande-annonce diffusée nous a permis de découvrir de nouveaux personnages, parmi lesquels la Princesse Peach, absente de la toute première bande annonce du film, diffusée début octobre.Voici la vidéo disponible sur YouTube proposant la 2e bande-annonce officielle, au coeur du Nintendo Direct à retrouver ci-après :Plus tôt dans la journée, les affiches du film ont fuité sur le Net, et nous ont permis de découvrir le look de la Princesse, avec une netteté bienvenue après les fuites en provenance de la collaboration avec Mc Donald's, mais aussi le van des frères Mario, comme vous pourrez le voir dans cette news N'hésitez pas à donner votre avis sur cette bande-annonce en commentaire ci-dessous ou avec nous sur Discord