[N-DIRECT] La 2e bande-annonce du film Super Mario bros ce mardi 29 novembre à 23h

Rendez-vous le 29/11 à 23:00 pour découvrir en première mondiale la deuxième bande-annonce de Super Mario Bros. - Le Film ! Ce Nintendo Direct n'inclura aucune information sur des jeux.



https://t.co/US6pnjeJkO pic.twitter.com/dl4g74Qg94 — Nintendo France (@NintendoFrance) November 28, 2022

Nintendo Direct: Super Mario Bros. - Le Film - 29/11/2022 (2e bande-annonce) 28/11/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Ce 29 novembre, rendez-vous à 23h pour la seconde bande annonce du film Super Mario Bros d'Illumination. Moins de 2 mois après le premier trailer qui avait suscité une grande émotion sur le Net propulsant le film en tête des tendances pendant quelques jours, on se demande bien comment Nintendo et Illumination vont réussir à nous surprendre !Nintendo se garde bien de donner le moindre détail : on sait seulement — et c'est sans doute déjà beaucoup, qu'il sera question de la 2e bande-annonce du film. Nintendo précise bien qu'il n'y aura pas d'informations sur des jeux.L'illustration qui accompagne la vidéo nous montre le château de la princesse Peach, particulièrement réussi avec son grand escalier et son vitrail magnifiques. En haut de l'escalier, le trône de la Princesse, encore vide : découvrions-nous Peach demain dans la bande-annonce promise par Nintendo ?Vue l'attente suscitée par ce film depuis son annonce, on ne manquera pas de partager cette nouvelle bande-annonce dès qu'elle sera disponible, demain à 23h. Voici d'ores-et-déjà le lien vers la vidéo YouTube à regarder dès 23h :