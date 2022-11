[Rumeur] Les affiches du film Super Mario Bros se dévoilent : la Princesse Peach et les décors se montrent

Galerie images 29/11/2022















NOVO PÔSTER VAZADO DO FILME DO MARIO. pic.twitter.com/IOI3oMt6Yx — ribamar gamer (@ribamarnanet) November 29, 2022

Character posters from the Super Mario Bros Movie pic.twitter.com/mMZCFOfjp5 — Mr. Duby (@misterduby) November 28, 2022

los posters de la película de mario estan geniales: pic.twitter.com/YWS9yWBDIC — della duck (@Delladuck6) November 29, 2022

Ce soir à 23h, Nintendo et Illumination nous donnent rendez-vous pour une seconde bande-annonce du film Super Mario Bros . Mais si en attendant, on découvrait les potentielles affiches du film, révélant de superbes décors, et le look de la Princesse Peach.Les réseaux sociaux ont débusqué ce qui pourrait bien être les affiches du film Super Mario Bros, le long métrage Mario des studios Illumination : plusieurs modèles sont apparus, et ils nous révèlent des décors soignés dignes des films d'animation d'aujourd'hui !On ne sait pas encore dans quel cadre les unes ou les autres seront employées, mais certains visuels sont assez riches en détail : des effets de lumière avec l'étoile sur la peau de Bowser, en passant par le décor autour de la camionette des frères Mario et Luigi, nos yeux pétillent !Voici ces visuels, avec en dessous les tweets qui les ont partagés au monde :Sources : Twitter et NintendoLife