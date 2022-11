Le golf est maintenant disponible dans Nintendo Switch Sports

Galerie images 29/11/2022







Le golf vient de faire son arrivée dans Nintendo Switch Sports via une mise à jour gratuite, regardez cette vidéo pour découvrir ce qui vous attend ! pic.twitter.com/HcqWCx5AnW — Nintendo France (@NintendoFrance) November 29, 2022

Get moving with Nintendo Switch Sports 29/11/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Ce mardi 29 novembre 2022, Nintendo a mis en ligne sur ses serveurs la version 1.3.0 de Nintendo Switch Sports. Cette version n'est pas une version comme une autre, puisqu'un nouveau sport est ajouté à la compilation : eh oui, le golf est maintenant disponible dans le jeu !Ce n'est pas une surprise : Nintendo avait prévenu de l'arrivée du golf la semaine dernière !Le sport est bien sûr accessible dans tous les modes de jeu : jeu global, jeu local ou jeu entre amis. Pour les débutants, un mode Coup assisté a été mis en place, et est accessoire via le menu Options, paramètres puis Autre... uniquement dans les modes Local et Jeu entre amis. Si vous jouez en ligne, le paramètre reviendra à la normale.A l'occasion de cette mise à jour 1.3.0, le mode LAN est activé : Nintendo a même mis en place un mode d'emploi ( en anglais ) pour ce nouveau mode de jeu en local multijoueur.Enfin, cette version corrige bon nombre de soucis divers et variés pour améliorer notre sempiternelle expérience de jeu.