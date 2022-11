[MISE À JOUR] Enfin une date pour l’arrivée du golf dans Nintendo Switch Sports !

[NEWS D'ORIGINE]On en parlait encore la semaine dernière , avec la diffusion du spot publicitaire japonais à propos du golf dans Switch Sports, mais aucune date précise n'avait été communiquée. D’abord annoncé pour l’automne 2022, ensuite reporté à l’hiver en raison du développement plus long que prévu, Nintendo arrive finalement à honorer sa première prévision avec l’arrivée du golf pour cette fin de mois.C’est au travers du tweet de Nintendo of America qu’on apprend la date finale qui est le 28 novembre, soit lundi prochain. Ce sport tant attendu arrivera au travers d’une mise à jour du logiciel. Plus qu’une semaine donc pour faire vos étirements, travailler votre posture et simuler vos meilleurs swing pour être fin prêt le jour J.Une sortie qui tombe à pic quand on sait que la course aux cadeaux de Noël a déjà commencé pour beaucoup. Nintendo Switch Sports est LE jeu familial par excellence et sera sans doute bien présent cette année sous le sapin. L’occasion de partager des moments funs tous ensemble, d’affûter son esprit de compétition et digérer le repas généreux des fêtes.