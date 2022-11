Le golf dans Nintendo Switch Sports, c'est pour bientôt

Nintendo Switch Sports CM はじめてのゴルフ篇 15/11/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

On vous en parlait après le Nintendo Direct de septembre, l’arrivée du golf dans Nintendo Switch Sports , qui était prévue pour l’automne, se voyait décalée en hiver, afin d’achever correctement le développement.Il semblerait que finalement, la sortie soit pour fin novembre, comme le montre cette publicité diffusée sur la chaîne YouTube Nintendo Japon hier. On y voit une femme installée sur son canapé, dans une ambiance cocooning, en pyjama, grosses chaussettes et boisson chaude. L’atmosphère idéale pour se projeter à faire nos meilleures swings au chaud alors que le mauvais temps nous incite à rester à la maison. Pour rappel, il sera également possible de jouer en multijoueur local ou à huit maximum en ligne sur le même parcours, en mode Golf éliminatoire.On note que la joueuse prend le soin de jouer calmement, sans doute un moyen pour Nintendo de sécuriser les malheureux accidents de Joy-con perdus dans un écran de télévision. On ne manque pas d’avoir d’ailleurs, une fois de plus, le rappel de ne jouer qu’avec la dragonne au poignet !À ce jour, aucune date précise n'est communiquée mais nous ne manquerons pas de vous relayer l’information.